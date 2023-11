На предишни избори е имало закононарушение. Това каза в ефира на bTV Radio професорът по конституционно право в Софийския университет Пламен Киров. Той коментира решението на ВАС, според което решението на ЦИК е било законосъобразно за първия тур на местните избори. Основният им мотив е, че заместник-министърът на електронното управление не е компетентен да издаде акта за сертифициране на машините. Попитан защо това не е било пречка за гласуване с машини на предишни избори, той обясни: “Никой съд не действа служебно. За да се произнесе по даден казус, той трябва да бъде сезиран. Някой трябва да пусне жалба до него. След като никой не е подал жалба на предишни избори е имало закононарушение, но тъй като никой не е обжалвал, изборният процес е протекъл при този дефект”, каза още той.

Цялото интервю с проф. Пламен Киров може да чуете в прикачения звуков файл.