Ако бъде прието решение за ротационен избор на председател между първите две политически сили, то ще отиде в Конституционния съд. Това заяви в интервю за bTV Radio професор Пламен Киров, бивш конституционен съдия и преподавател по конституционно право в Софийския университет

„По принцип е възможно, защото България е чудесна държава и в нея непрекъснато се случват чудеса. Това е в реда на шегата. Всъщност Конституцията не позволява такава конструкция. Ако такава практика съществува в Европейския парламент, тя там е обоснована по съответния начин, тъй като там имаме твърд мандат от 5 години и на 2 години и половина могат да се ротират председателите, но тук става въпрос на формален избор – единият слиза, другият се качва на председателското място. В нашия парламент, в нашия конституционен модел това нещо не може да се приложи. Просто текстът на Конституцията не го позволява. Освен това в това предложение, ако то бъде прието като решение на Народното събрание за ротация на председателите през 2 месеца, по предложението на Асен Василев, са изключени останалите 4 парламентарни групи. Това е меко казано дискриминация. Значи те не са нито по-глупави, нито са далеч по-малко като състав, в сравнение с първата и втората парламентарна група, за да бъдат изключени от тази ротация. Ами ако се приеме такъв принцип, да се ротират всички 6 парламентарни групи. Ако бъде прието такова решение, то ще отиде в Конституционния съд“, коментира проф. Киров.

Според професора по конституционно право, идеите са подхвърлени от хора, които са се заклели да спазват Конституцията, без да са я чели. Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.