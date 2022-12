Професорът по конституционно право и бивш конституционен съдия Пламен Киров коментира в интервю за bTV Radio, че между първия и втория опит за формиране на правителство няма конкретен срок, в който президентът да връчи втория проучвателен мандат, но има принцип на разумния срок, както се нарича в публичното право.

„Този принцип на разумния срок отчита спецификата на конкретната ситуация, така че съответните държавни органи да могат да реагират съобразно своите правомощия, но и съобразно онова, което имат като задача в конкретната ситуация – политическа, икономическа, социална и т.н. , тъй като Конституцията е написана от мъдри хора и затова те дават повече възможности да се лавира, така че конституционният текст да обслужи масималния кръг хипотези, които могат да ни се случат. На нас непрекъснато ни се случват такива изненади от всякакво естество, които налагат да се реагира според ситуацията. Всъщност обаче, според мен тази идея – принципът на разумен срок, отдавна е изпусната. Президентът действа в условията на неразумен срок, още повече – президентът каза след Нова година, но не уточни коя Нова година. Дали тази, която непосредствено предстои, защото той по логиката, по която разсъждава и действа може и след следващата Нова година да връчи следващия проучвателен мандат“, заяви проф. Пламен Киров.

На въпрос дали може до безкрайност да се отлага връчването на мандатите, проф. Киров отговори: „Очевидно е, че може и това в конституционното право се нарича злоупотреба с конституционни правомощия. Очевидно е, че при тази процедура целта е да се формира правителство, а не да се намери най-добрата според представите на президента дата за провеждане на предсрочни избори. Какво повече като време да бъде предоставено на политическите играчи? Нима Продължаваме промяната нямаха 2 месеца и половина време да направят консултации, срещи, явни и не толкова явни и да си намерят коалиционни партньори, така че когато предложат кабинет той да събере необходимото мнозинство.“

