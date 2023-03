“Предвижда се при убийство в състояние на физиологичен афект, предизвикан от пострадалия, деецът ако умъртви не едно, а две или повече лица, наказанието да е от 3 до 10 години лишаване от свобода. А същевременно, по съответната разпоредба 345А от НК, ако вие измените сериен или регистрационен номер на моторно превозно средство, ви грози наказание 3 до 10 години лишаване от свобода. Това е повече от абсурдно” Този пример даде в ефира на bTV Radio експертът по наказателно право проф. Пламен Панайотов. “Исках да онагледя един очевиден пример, при който едно престъпление, което е с относително по-висока тежест се наказва недостатъчно, а друго което очевидно е с ниска степен на обществена опасност се наказва по начин, който е крайно неадекватен”, допълни той.

“През статистическите данни виждаме, че доверието в органите на съдебната власт е постоянно ниско. Политиците, за съжаление не намират смелост да кажат истината, че не през свръхкриминализация и не, чрез ожесточаване на наказателната репресия могат да се постигнат реални резултати по интересуващи обществото проблеми”, каза още той.

Цялото интервю с проф. Пламен Панайотов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.