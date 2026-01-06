"Норовирусите са вируси, които също имат РНК геном, подобно и на грипните вируси, и на Ковид. Норовирусите не могат да бъдат унищожени с онези дезинфекционни разтвори, които съдържат етилов алкохол." Това каза в ефира на bTV Radio проф. Радостина Александрова. Така, че при норовирусите трябва да пазим изключително добра хигиена, миене на ръцете, а за дезинфекция на повърхности - белина. Това е един от основните причинители на гастроентерити, което означава възпаление на стомаха и на червата. Те започват много драматично, с много кратък инкубационен период от дванайсет до четиридесет и осем часа и протичат с гадене, повръщане, диария, болки, спазми в корема. Но и много бързо отшумяват. Може би в рамките на един - два дена човек вече започва да изпитва облекчение, но в рамките на тези един - два дена може да има доста неприятни изживявания. Освен това може да се стигне и до много сериозна дехидратация, към каквато са особено предразположени малки деца и възрастни хора. Цялото интервю с проф. Радостина Александрова може да чуете в прикачения звуков файл.

