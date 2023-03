“Разпространението на морбили ме притеснява, защото това е заболяване, което искаме да изкореним в световен мащаб” Това каза в ефира на bTV Radio вирусологът проф. Радостина Александрова. “За него има ваксина, за съжаление през последните няколко години беше направена една крачка назад по отношение на рутинните имунизации. 2021 година са регистрирани милиони случаи в световен мащаб и 128 000 смъртни случаи. Това е един вирус, който се разпространява изключително лесно - един инфектиран може да зарази 18 души. За да можем да постигнем контрол върху него, трябва да са ваксинирани 95% от населението. По данни на СЗО този процент е паднал”, допълни тя.

