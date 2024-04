Ваксинирането на бременните жени е намалило случаите на коклюш между 70 и 90% при бебета до 3 месеца в редица държави. Това каза в интервю за bTV Radio вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова.

„Националният институт за изследване на стареенето в САЩ има набор от ваксини, които препоръчва и наред с тези срещу грип, е и тази срещу дифтерия, коклюш и тетанус, тази ваксина се препоръчва и от Центъра за контрол на заболяванията в САЩ, изобщо от доста институции. По принцип точно защото видяхме през последните години, че на много места по света и в Европа се появиха такива напомняния за коклюш, 2 са посоките, в които работят специалистите. Първата е да се усъвършенства ваксината, втората е да се оптимизира протоколът за поставяне на имунизации, като идеята е даже не през 10, а през 5 години да се поставят напомнящи ваксини, след като вече сме приключили в детска и юношеска възраст с тази ваксина. Що се отнася до бременните жени, това е една практика, която съществува може би в около 40 държави, защото най-малките бебета са най-чувствителни към коклюша и в редица държави беше въведена практиката за поставяне на ваксина през последния триместър от бременността точно с цел изградените от майката антитела, преминавайки в бебето, да го предпазят в този период. Има публикации, че тази практика е намалила случаите между 70 и 90 % на коклюш при бебета до 3 месеца.“, каза още проф. Александрова.

