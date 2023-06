„Стабилността на това управление може да дойде от постигането на огромни компромиси, а не на съгласие по конкретни теми. Много тънки сметки трябва да се правят, за да се държи балансът и статуквото, веднъж постигнати и дано да не става дума за някакъв вид сметка, която ние отново трябва да плащаме, а само за репутационна, в смисъл политическа щета.“ Това заяви в интервю за bTV Radio професор Росен Стоянов, който е преподавател по политически комуникации в Нов български университет.

По отношение на гласуването на Делян Добрев от ГЕРБ срещу състава на кабинета, и на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ и на Делян Пеевски за, въпреки че двамата обясниха, че са против кабинета, но подкрепят конституционната реформа, проф. Стоянов заяви:

„Делян Добрев определено не е случайна фигура в ГЕРБ, даже според някои е емблематична такава. Това негово действие е логично, особено на базата на всички негови изказвания не само в последните дни преди гласуването, но и в последните 10 месеца - на служебно правителство и преди това по време на управлението на кабинета Петков. Ярка фигура с ярка заявка, друг е въпросът дали и до къде има мегдан, както казва народът, да се говори за някакво начало на вътрешна опозиция в ГЕРБ, или това е част от политическия театър. По отношение на двата гласа от страна на ДПС, не е чудо невиждано, малко английско ми звучи, по образ и подобие на бойкота на олимпийските игри 80-та година в Москва, англичаните отидоха без свои състезатели, само с официалните си представители, така че има нещо загадъчно в целия този процес, недоизказано, но може би и перспективно от някаква друга гледна точка – със сигурност тя ще бъде в частност определяна и като политически интерес.“

За заявките, че между партньорите във властта липсва доверие, проф. Стоянов посочи: „Това бяха най-странните заявки, не знам доколко осмислени предварително, че едва ли не с омерзение ще работят заедно, без никакво доверие един към друг, не само защото ще трябва да вземат общи решения, колективни решения, а и защото ще трябва да се работи динамично с една голяма група заместник-министри, ще трябва да се договарят областните управители, и ще трябва да се договарят ръководители на най-различен вид агенции. Така или иначе идеята да се изземе обратно властта в ръцете на парламента и от там към изпълнителното й тяло на редовно правителство, всички казваха като лайтмотив особено в оценката си срещу може би онова, което ги обедини – а именно президентът. Така че аз лично го определям като не толкова добър комуникационен ход, но предстои да видим и да дадем карт бланш от 100 дни как ще стартира тази власт.“

Преподавателят по политически комуникации коментира и днешното поредно остро изказване на държавния глава по адрес на ГЕРБ и ПП-ДБ: „Това е поредното абсолютно като тренд, като тенденция явна такава за даване на мнение, на отношение от г-н президента към случващото се. Извън своите ограничени по Конституция правомощия той управлява чрез служебните правителства и може би това е начинът да продължи да свети със собствена светлина в перспектива – да бъде ярката опозиция и може би гласът на народа. От малкото минути срещи между г-н президента и настоящия вече министър-председател Денков видяхме вече не особени умения от двете страни да прикриват своето мнение един за друг. Но дали спойващото, обединяващото като едва ли не основен опонент, г-н президентът да бъде провиждан като онова необходимо зло, около което трябва да се ангажира настоящата да я наречем „коалиция“, ще бъде лайтмотив, лично аз не бих съветвал това да бъде основна тема на правителството и на парламентарните групи, които го подкрепят, защото така или иначе вторият мандат на президент приключва, той няма право на трети и занимаването в този ред на мисли само ще легитимира противопоставянето, никому ненужно в тази динамична политическа ситуация.“

