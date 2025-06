“Доста прибързано се реагира да се подаде оставка в “Продължаваме промяната”. Това каза в ефира на bTV Radio проф. Росен Стоянов - директор на политически анализи и прогнози в “Галъп”. “Първо е странно защо има политическа партия и то на най-високо ниво се поема ангажимент за отговорност и вина за нещо, което се е случвало на локално ниво, макар и в столицата. Този, който дава крайната дума и подписва заповедта за назначаване за зам.-кметовете е кметът на града. От него не чухме някакъв вид поемане на ангажимент за политическа отговорност. Особено странно е и защо Кирил Петков напуска парламента.”, допълни той.

