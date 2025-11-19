„Това, което виждаме е, че има 10 дни, които могат да се слеят и да станат 14, но не всички ще се юрнат на някаква дълга почивка. Българинът е трудолюбив човек и голяма част от хората имат да вършат много работа, така че няма всичко да бъде свързано с туризъм, но ще има интензивни пътувания. Ние виждаме по нашите изчисления, че ще бъдат около 720 000 тези пътувания, при средно около 500 хиляди, които сме имали предходните години, тоест сега ще има по-интензивни пътувания. Като някои хора ще пътуват по няколко пъти в целия този период, затова говорим за пътувания, а не за пътуващи. Една част от тях, около 170 000 предвиждат да отидат в чужбина, преди всичко в съседни страни – Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, но и в страните от ЕС, по-голямата част от тези 170 000 ще бъдат в страните от европейския съюз. И разбира се и други дестинации. В България това са основно посещения при близки, роднини и приятели, когато става въпрос за Коледа, Нова година е малко по-корпоративен празник. Като цяло има места по курортите, но балнео, СПА и уелнес хотелите са почти изцяло ангажирани. Също така много голямо търсене има към къщи за гости и вили и апартаменти, които отделно се дават под наем, особено когато могат да посрещнат малко повече хора.“ Това каза пред bTV Radio проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, за очакванията за пътуванията на българите по празниците.

По повод притесненията на ресторантьори дали ще се справят с разплащанията в Новогодишната нощ, той коментира:

„Ще се справят всички, тъй като в Новогодишната нощ и след това разплащането ще продължи в лева и в евро, така че както е било досега, така ще бъде и в Новогодишната нощ и не би трябвало да има никакви притеснения, още повече за чужденците, които си плащат в евро и туризмът работи в евро, тъй като ние не сме спирали да работим в евро, откакто има евро.“

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.