“Гърция и Турция вдигнаха цените на туристическите услуги” Това каза в ефира на bTV Radio проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. “В Гърция поскъпването е доста чувствително, това ще го усетят и нашите сънародници. В Турция цените също са качени, като там съществува проблемът със земетресението и със страха от пътуване”, допълни той.

Колко ще ни излезе лятната почивка и колко е голяма кризата с кадри в сектора, чуйте цялото интервю с проф. Румен Драганов пред водещата Лили Ангелова.