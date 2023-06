Ситуацията с разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“ не оказва влияние върху нагласите за почиване на нашето море, водата е абсолютно чиста. Това каза пред bTV Radio професор Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма.

„Бих казал, че по никакъв начин не влияе, не защото искам нещо да излъжа, за да може да има повече туристи на морето – това въобще не ме интересува. Просто години наред в началото на сезона, когато няма туристи, ние се занимаваме с какви ли не щуротии – или ще се появят акули, или ще се появи планктон, или прасета ще излезнат, или както сега крави по морето и какво ли не. Миналата година имаше мини, ако си спомняте, в този период, от нямане на работа. Но ето, румънците излязоха с много ясни данни за чистотата на Черноморското крайбрежие на Румъния, това са над 38 пункта, в които се наблюдава абсолютно чиста вода в Румъния – които са абсолютно по-близо до Одеса и съответно тук по българското Черноморие водата е абсолютно чиста, точно в този период е най-кристално чистата вода и такава ще се запази“, посочи проф. Драганов.

По отношение на думите на хотелиери, че туристите сега са по-малко от очакваните, проф. Драганов коментира: „Никога в началото на юни ние не сме имали туристи, ние затова говорим за нисък сезон, среден сезон и висок сезон. Туристите започват от сега – средният сезон започна тази неделя и вече можем да видим туристи в Слънчев бряг, защото започнаха чартърните полети, имаме англичани, германци, чехи. По същия начин те ще се появят по на север, тъй като първо тръгва югът, летище Бургас и след това летище Варна и така някъде след средата на юли вече ще започнат да пристигат повече туристи. В края на юли, началото на август както знаем ще има бум, задръстване по магистралите, пълни курорти и няма места.“

„Очакваме около 3 милиона и 200 хиляди чуждестранни туристи, като мога да ви кажа, че ние общо взето правим сравненията с 2019-та година. През 2019-та ние сме имали някъде около 1 800 000 чужденци по основните ни туристически курорти и още около 900 000 , които са били извън тях. И понеже ние работим с ръстове и от началото на годината се движим с ръст от порядъка на 18%, ние очакваме около 2 100 000 да бъдат чужденците в основните морски курорти – Албена, Златни пясъци, Св.Константин и Елена, Слънчев бряг, Елените, ММЦ Бургас и съответно около 1 милион още да бъдат на други места, извън основните морски комплекси. Очакваме около 5 100 000 пътувания на българи, като българите пътуват много интензивно, някои ходят по 6 пъти. Така че тук не стои въпросът един българин веднъж да ходи на почивка, а става въпрос около 3 750 000 българи, които много интензивно пътуват в България и в чужбина. Има една част, които въобще не пътуват.“, каза още директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма.

Цялото интервю с проф. Румен Драганов за bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.