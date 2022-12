„Курортите са пълни, офертите, които се предлагаха в голямата си част бяха изчерпани до средата на месец ноември. Като цяло очакваме 550-560 000 пътувания да има на българи в България. Около 70 000 ще бъдат в чужбина. Така че ще бъде доста натоварено и по републиканската пътна мрежа.“ Това заяви в интервю за bTV Radio директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма проф. Румен Драганов.

Той посочи, че вече са пристигнали чуждестранни туристи от Израел и от Великобритания, и са възстановени чартърни полети, които липсваха през зимата последните 2 години – 2020-2021 г. „Очакваме и повече туристи от съседните пазари – Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Румъния, но най-много ще бъдат гостите от Европейския съюз, с които явно, че сме се сродили. И както една голяма част от нашите сънародници отиват в Европейския съюз вече при свои роднини, така и от ЕС идват при нас да видят близки роднини и приятели.“, допълни проф. Драганов.

По отношение на високите цени на някои места, като офертите във Велинград за 11 хиляди лева за празниците, проф. Драганов коментира: „Ние виждаме силен рекламен ефект на това, което се публикува във Велинград, тъй като става въпрос за двама души от 560 000. Значи останалата част една ли ще плаща тези цени. Самото увеличение на цените се движи в рамките между 11 и 17 %. Това се потвърди и миналата седмица с лифт картите, които бяха увеличени с 16,5 %. Тоест ние не говорим за някакви драстични увеличения, свързани с туризма, още повече, че вие знаете, че надценките в туризма се движат между 150 и 500%.“

Според директора на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, 2022 година е създала доволни туристи през лятото, защото го е нямаше това прегряване от многото милиони туристи и хората са се чувствали по-обгрижени като клиенти.

„Недостигът на качествени кадри е в световен мащаб. На туризма му липсват няколко милиона свестни готвачи, но като цяло ние в България имаме – в тези заведения, които предлагат добра кухня, разполагат с отличен персонал.“, каза още проф. Драганов.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.