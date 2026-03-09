„Специално когато имаме форсмажорна ситуация, ние видяхме, че първите 3 дни, докато бяха затворени летищата на държавите в Средния изток, действаше Конституцията – и тук правителството смятам, че се справи много добре, много по-добре и от други държави, тъй като България още в първия ден, възможен за полети, осигури трансферен полет, след това извози в рамките на своите задължения туристи от различни точки, които се намираха в Средния изток, и след това продължи работата на туроператорите, когато летищата бяха официално отворени и полетите възможни, тъй като преди това нямаше туроператорите да могат да действат, те се организираха и съответно върнаха туристите в България. Виждаме добър пример как действа системата – Законът за туризма и Конституцията на България, и какво се случва за бедстващи българи където и да било по света. Тук единственото изискване беше, за да бъдете върнати, да сте българи по националност и да имате български документи. И съответно да се обозначите – и това е много важно да се знае може би, че при всяко пътуване, независимо за къде, и за най-сигурната дестинация, която ви се струва, трябва да се впишете на страницата на МВнР като данни за къде пътувате и как можете да бъдете намерени. Тъй като и в най-сигурните дестинации виждаме, че се случват най-различни извънредни събития и понякога е важно да бъдете открити и намерени от спасителните служби.“ Това каза пред bTV Radio проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, по повод евакуацията на българите от района на Близкия изток.

За правата на хората при отменени почивки той посочи: „Всички тези въпроси са уредени в Закона за туризма, така че когато става въпрос за взаимоотношения между туроператор и турист, това са частно-правни взаимоотношения, имат сключен договор. Самият договор е създаден по клаузите от Закона за туризма и изчерпателно е посочено какво се случва в случаите, когато самото пътуване не се състои и когато има неплатежоспособност и по-късно несъстоятелност на туроператора и във всички тези различни случаи, които са възможни.“

По повод опасенията на хотелиери в Банско за отменени резервации, проф. Драганов коментира: „Не можем да кажем, че има отменени резервации в края на зимния сезон, които да застрашават положителните числа, които ние имаме към момента по отношение на туризма, тъй като първите два месеца на годината – януари и февруари вървят с много добри ръстове, над 6% е ръстът на чуждестранните посетители през януари, около 4,5% е ръстът за февруари, март се очертава също много силен месец. Така че като цяло ние очакваме да имаме много туристи и сега. Над 760 хиляди очакваме да влязат за месец март в страната, така че няма как това, което се случва в Средния и Близкия изток и специално когато става въпрос за Израел, да се окажат драматични за българският туризъм.“

Целия разговор за отражението на конфликта в Близкият изток върху туризма и очакванията за следващите месеци, можете да чуете на звуковия файл.