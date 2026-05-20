След като Дара спечели Евровизия, интересът към резервации на нощувки в София през май догодина се увеличи, а в платформите правят впечатление цени от 5-6 хиляди до 18-19 хиляди евро за 5-6 нощувки за дните, в които се очаква провеждането на конкурса.

„От една страна е скок на цените, което е нещо нормално, все пак ние сме пазарна икономика, но второто нещо, което е, че когато става въпрос за избор на град, трябва да има достатъчно места за настаняване, и ако всички места са блокирани, това вече ще създаде някакъв проблем. Така че трябва да се търси друг вариант за място, където има възможност за настаняване. Или нека да го кажа така – организаторите ще поискат минимум 3500 места за настаняване, които да бъдат осигурени за участниците в самия форум, а останалите места, които са необходими за публиката и която сама си ги търси, те вече трябва да отговарят на капацитета на тези няколко дни – 4 дни най-малко, в които всеки ден по два пъти има това шоу. Ако София няма да може да поеме домакинството като нощувки, по-удобно ще бъде да е накъде на морето, и заради това мога да кажа, че се включва и Слънчев бряг като възможност, независимо, че там няма сграда, но вече се водят разговори за това дали може да бъде изградена сграда по примера, в който беше изградена в Баку – за 9 месеца, и която да може да реши дългосрочно стратегически един мултимилионен бизнес, който е свързан с развлекателната индустрия и който е изключително необходим за един такъв комплекс като Слънчев бряг, който разполага с 400 000 легла. Тогава там няма да има никакъв проблем нито с цените, нито с леглата.“ Това коментира в ефира на bTV Radio проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма.

“Ние отговаряме на изискванията за 4000 стаи висока категория в София, които могат да обслужат туристите, но когато говорим за Бургас, Слънчев бряг и Варна, на морето имате тези стаи. Пловдив ще бъде малко по-затруднен от гледна точка на настаняването. Това, което говорите с високите цени, които се получават в София за определени дати, го виждаме и в Пловдив, когато има международно събитие, там също скачат цените. Няма лошо в скачането на цените, има лошо това да не изиграе стопираща роля, защото понякога се правят само резервации, а не се реализират самите пътувания.“, посочи проф. Драганов.

„Ние говорихме в началото на годината, че очакваме 14 милиона посетители за 2026-та година, при 13 600 000 за миналата година и сега след това, което се случи с Евровизия променихме прогнозите си за 14 200 000. Тоест ние очакваме над 14 милиона да влезнат в страната ни като чуждестранни посетители, а пък пътуванията на българи в България остават около 27 милиона, в тези 52 седмици, които има в годината, и излизанията на българи в чужбина ще бъдат в рамките на около 9,5 милиона пътувания.“ ,обясни още той.

Целия разговор за ползите от домакинството на Евровизия и провеждането на Giro d’Italia у нас, и как ситуацията с войната в Близкия изток и опасенията от недостиг на самолетно гориво променят плановете за пътувания, можете да чуете на следващия звуков файл.