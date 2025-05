„Има един стар виц, че на един студент му трябват 3 часа, за да се подготви за изпит по китайски език. Няма да могат, естествен, качествено да се подготвят за този нов предмет, по простата причина, че тук материята е много сложна, това е първо. Второ тя трябва да се поднася съобразно психологическото развитие на децата в съответната възраст и третият въпрос е – учебниците написани ли са вече, защото ако не са написани, кога ще бъдат написани, кога ще бъдат отпечатани, след като бъдат написани, трябва да бъдат рецензирани, редактирани. Ако някой е обещал, че толкова бързо ще свърши работа, тогава възниква въпросът – дали пък не си представят, че като адаптират учебниците да речем от Семинарията, и те ще бъдат добри за нуждите на светското българско училище? Естествено, че няма да бъдат, тъй като материята е много сложна. Ако те са първокласници, те са деца, тяхната работа е да играят. Ние ги вкарваме в училище ,въвеждаме някакъв ред, има редица абстрактни понятия, които някой трябва да може да ги преведе на човешки език, за да може детето да разбере, защото аз се съмнявам, че и от гимназиалния етап децата могат да разберат концепцията за Светата Троица и за непорочното зачатие, когато става дума за православие.“ Това каза пред bTV Radio бившият министър на образованието проф. Сергей Игнатов за концепцията за въвеждане на обучение по „Религия и добродетели“ в училище от учебната 2026-2027-ма година, на въпрос дали времето е достатъчно за подготовка на преподаватели по новия предмет.

„Това бързане поражда съмнение в обществото, тази прибързана работа, когато не е обмислена, не съм убеден, че ще даде добър резултат. Ще пуснем първи клас, след време втори клас, трети клас, ще видим, че нещо не е наред, после ще го преправяме, ама тези деца вече някой е бръкнал в съзнанието и душата им, те ще продължат с тази бъркотия. Един такъв предмет да обхване цялото обучение до 12 клас, примерно Европейското училище в Брюксел – там учат морал, но то не се учи през цялото време от начало до край на обучението и там се учат много практични неща – от типа какво е конфликтна ситуация, как да не влизаме в нея, ако сме влезли, как да излезем – без псувни, без крясъци, запазвайки достойнството на всички и т.н. Но моят въпрос е такъв – за следващата година – кога ще се напишат тези учебници? Има и такъв въпрос – защо задължително се обвързват добродетелите с религията и кой е доказал, че те вървят ръка за ръка?“, посочи проф. Игнатов.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.