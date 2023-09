Предложения за промени в Закона за здравето предвиждат регламентиране на лечението от разстояние, както и обучения за първа медицинска помощ и отменят наказанието за оказване на помощ от хора без медицинска квалификация. Промените разрешават на хората да използват автоматичните дефибрилатори, които са поставени на големи спирки на метрото в София и да помагат на пострадали, след като са се обадили на телефон 112, до пристигането на спешните медици, посочи в ефира на bTV Radio кардиологът професор Сотир Марчев, който е началник на Клиниката по кардиология към Медицинския институт на МВР.

„В София на големите спирки на метрото има поставени автоматични дефибрилатори и ако един човек падне, ние искаме някой от околните хора да вземе тази машинка и да я залепи за гърдите. Нищо повече. Тези машинки са направени да работят сами, нужно е само някой да ги залепи върху кожата на пациента, те си диагностицират пациента. Ако има нужда от тях се включват, ако няма не се включват. Отгоре върху тях има картинки как минаващият наблизо човек да го направи и да залепи тази машинка. Освен това те са направени да говорят на ясен български език. Тоест машината инструктира човека, който трябва да свърши работа. Спомням си преди години великия български хирург професор Александър Чирков, лека му пръст. Той ми разказваше, че е обучил всички вкъщи как да действат, ако го намерят паднал. Важно е човек да обучи хората какво да правят. Ако някой е сериозно сърдечно болен, и има късмета да е софиянец и да ходи на работа с метро, на големите спирки на метрото, огледайте се къде има автоматичен дефибрилатор и кажете на вашето семейство, на вашите спътници, на хората, които ви правят компания и ходите заедно на работа, че ако случайно падне и му се случи нещо – там има машинка, вземи я, запели я върху гърдите, ако няма нужда, машинката ще си мълчи. Ако има нужда от нея, тя ще се включи. Това е автоматичен кардиовертер-дефибрилатор. В целия съвременен свят те са масово разпространени, в България са само на големите станции на метрото. Една от многото причини да не са разпространени в България е, че у нас законово не е уреден въпросът с този човек, който ще оказва първа помощ. Той първо трябва да звънне на 112 и докато успее да дойде Бърза помощ, тогава лепим тази машинка. Тоест тя се опитва да лекува пациента до идването на екипа на Бърза помощ, а не да го замести. И затова първо се звъни на 112 и после се слага машинката. Тя това съветва на български език. Така че основното нещо е да разрешим на хората смело да ползват тези машини. Това в световен мащаб спасява много хора. Когато наблизо има компетентен човек, който да помогне, това е решаващо. Ние искаме по всякакъв начин хората да знаят къде има тези дефибрилатори, смело да ги ползват и смело да ги слагат, няма опасност да навредят. И искаме те да бъдат защитени, че след като са се обадили на 112, до идването на Бърза помощ, те са се намесили“, обясни професор Сотир Марчев.

„В последните 20-на години в кардиологията настъпи огромен пробив. Откриха се и се въведоха едни машинки, наричат се автоматични кардиовертер-дефибрилатори. Когато ние видим много тежко сърдечноболен, с риск за внезапна сърдечна смърт, имплантираме тази машинка под кожата му и тя следи неговото състояние. Ако човекът не дай си Боже умре, тази машинка подава нужните електрически токове и го съживява. Тоест тези машинки – кардиовертер-дефибрилаторите могат да върнат човек от отвъдното. Тези машини ги има, те са големият пробив в кардиологията. Когато сме открили, че човек има сериозен проблем, тази машинка си му я слагаме под кожата и човек си я носи с него. Проблемите са първо, че не всички хора, които имат сериозен проблем за внезапна смърт го знаят това, не всички са се обърнали към лекар. На тези, които сме открили, че са заплашени от внезапна сърдечна смърт, ние имплантираме тази машинка, но за съжаление здравната каса не ги покрива, и тези пациенти плащат хиляди левове“, каза още кардиологът.

