ДПС няма никакъв потенциал да реализира втория мандат. Това заяви в ефира на bTV Radio политологът и преподавател в Софийския университет проф. Светослав Малинов.

„Това, което стана през последната седмица на практика заличи силния резултат на ДПС и обезсили в максимална степен лидерството на Пеевски. Не просто смени позицията си той, а хора от неговата партия, и то не само съпредседателят, а и други личности излизат с послания, с политически тези, които той съвсем доскоро не приемаше, и той започва да се води по тях. Това е точно криза на лидерството. Ние не знаем кой от чие име говори и кой лидира процесите. В този смисъл, странно ми е да го кажа, но ДПС е може би най-нестабилното място в българската политика. Предполагам, че това ще бъде временно, но в момента не нямат потенциал да реализират втория мандат, защото не могат да излъчат единство и яснота по ключови неща. Фактът, че се разцепиха на гласуване за правителство показва колко е неуправляемо засега ДПС. Това е най-яркият тест за единство и липса на единство за една парламентарна група – гласуване за правителство. Оттук нататък ще трябва да мине време, не знам колко, но със сигурност повече от 2 седмици, в чиито диапазон ще се реализира вторият мандат.“ , коментира проф. Малинов по повод разделението в ДПС и намерението им да опитат да реализират втория мандат, който ще получат от президента.

„Категорично е мнението ми, че ДПС не може да реализира втория мандат, и това е много рядка ситуация, в която на практика успехът на ДПС на изборите, защото аз смятам, че изборите бяха най-успешни за ДПС, независимо, че не спечелиха – те увеличиха, своето присъствие в Народното събрание изключително много, за сметка и на ГЕРБ, и на ПП-ДБ. Растежът на ИТН е незабележим на фона на тяхното ниско присъствие.“, каза още проф. Малинов.

„Пеевски беше на практика поканен или наложен от Доган за лидер. В процеса на това налагане за тези 4-5 седмици, след като беше издигнат и беше наложен публично, преди да бъде избран, стана ясно, че не е приет добре от цели региони, от много голяма част от ДПС, не го приемат, не го харесват. Виждат го на своите събори, публични срещи, и тези сигнали бяха масови. След това Доган реши да смекчи нещата, излъчвайки съпредседател, ние забравихме колко странна е тази формула. Пеевски не е председател, той е съпредседател, след което Пеевски започна да говори, че той е лидерът. Дори само по тези факти става ясно, че там тлее конфликт. Конфликтът ще тлее до момента, в който или Пеевски не поеме лидерството, независимо от Доган и волята му, или Пеевски не напусне лидерското място и председателското, и не се излъчи нов лидер. Конфликтът засега изглежда много тежък, не неразрешим, но изглежда много тежък и ще бъде решен със свидни жертви от едната или от другата страна. Най-лошото за ДПС е някакво временно примирие, отиване на предсрочни избори с двама съпредседатели, което означава взаимно дебнене, изтощаване на партията. Едно е сигурно – ДПС няма никакъв потенциал да реализира втори мандат. Няма никакъв потенциал да инициира разговори, да предлага кандидат за премиер, да лидира някакъв процес, макар и временно, с оглед на това, че вторият мандат им се полага по Конституция. Много лош късмет за ДПС, в момента, в който получи исторически висок резултат, го унищожи с вътрешния си конфликт.“, смята политологът.

По отношение на предложението на ДСБ за техническо правителство с третия мандат, и отказът на Продължаваме промяната да подкрепят такъв вариант, Малинов посочи, че тази идея има потенциал: „Въпросът е какви цели имате. Аз имам много скромна цел в ситуацията, в която се намираме, и моята цел като анализатор е да направим всичко възможно да избегнем бързи предсрочни избори през октомври. Ако направим избори през октомври, това означава, че със сигурност ще имаме нови избори през февруари 2025г. И разговора, който водим сега, ще трябва мъчително да го водим през ноември преди Коледа и пак нищо няма да може да се направи.“

