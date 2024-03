„Убеден съм, че ще има ротация. И двете политически сили, които са пряко замесени в преговорите, ще обявят в някакъв смисъл частично недоволство и частично задоволство от постигнатото. Нито една от двете страни няма да постигне всичко, за което е направила заявки, но то така и се прави по време на избори и най-вече за пред избирателите – наистина се искат определени неща, след това да може да се покаже, че за някои неща разумно е отстъпено.“ Това коментира пред bTV Radio политологът професор Светослав Малинов.

„Какви са реалните червени линии, както ги наричаме, в момента е трудно да се каже, но по успокояването на тона можем да съдим, че до 10 дни ще имаме кабинет. Искам само да отбележа, че най-ранният момент, в който президентът може да връчи първия мандат е сряда, което означава, че от сряда може да започне да тече едноседмичният срок. Аз обаче смятам, че той малко ще се забави и нещата ще бъдат напълно подредени. Мисля, че в момента, в който се връчи мандатът – ако това е следващата седмица, ние ще знаем вече не само, че ще има кабинет, ще знаем и състава на Министерския съвет.“, каза още Малинов.

На въпрос дали разпределението на постовете е най-големия проблем в преговорите, Малинов посочи: “Не мисля, че има единодушие дори сред самите преговарящи кой е най-големият проблем, но когато се стигне до такъв момент на преговори, понякога се отварят и въпроси, които не са в момента част от преговорите за Министерски съвет. Ние вече всички знаем за регулаторите, които макар и да не са част от ротацията, всъщност се оказват част от преговорите за съставяне на кабинет. Просто защото въз основа на някои принципи, а може би и персонални назначения в регулаторите, ще се решават и министерски постове. Освен това има и някои неща, които не са на повърхността в момента, но ще се появят по-нататък в рамките на пълния мандат на това Народно събрание и не се знае дали не се преговаря и за тях. Има длъжност еврокомисар, която много скоро ще излезе на сцената, еврокомисарите се предлагат от правителствата, така че това е нещо, което ако не се договори сега и не се вземе предвид като част от баланса, няма да е разумно. Има и други неща, които може би се договарят сега. За мен най-важното е, че ПП-ДБ потвърдиха, че застават зад номинацията на Мария Габриел като премиер, при положение, че остава разпределянето на няколко министерски поста, аз съм оптимист, че всичко ще завърши в срок.“

Цялото интервю с проф. Светослав Малинов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.