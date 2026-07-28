„Намираме се в началото на президентската кампания и е рано да се правят прогнози относно динамиката на поведението на избирателите, но няколко неща още отсега се виждат. Не върви добре управлението, не върви добре популярността на парламента, на мнозинството, на правителството, включително и на премиера Румен Радев. Същевременно, макар и да не се усеща някакъв ентусиазъм и движение нагоре, а по-скоро надолу, подкрепата все пак е достатъчна, за да можем да обявим всеки кандидат на Прогресивна България за фаворит. На този фон няма никаква изненада в това, което стана последните няколко дни, а именно, че Илияна Йотова, която по принцип си беше кандидат за президент, според всеки, който малко от малко разбира, обяви своята кандидатура официално и веднага я подкрепи БСП и Прогресивна България. Никаква изненада не може да има тук. По-скоро се радваме всички, че се приключиха тези безсмислени разговори дали ПБ би подкрепила Илияна Йотова, дали няма друг човек, нещо, което винаги съм смятал, че е абсолютно невъзможно. Проблемът на Илияна Йотова е както в това, че както може би ще загуби още популярност правителството, както и Прогресивна България като партия, проблемът е и в това, че част от гласоподавателите на Прогресивна България могат да си зададат един въпрос, който не съществуваше преди кампанията, а именно дали е добре все пак Румен Радев, защото това е носителят на влиянието и на властта, дали е добре да овладее и президентската институция повторно през Илияна Йотова. Не мисля, че г-жа Йотова, тъкмо защото 9 години на практика е вицепрезидент на бившия президент и сегашен премиер, не мисля, че тя може да бъде схваната като независим самостоятелен кандидат, който просто получава подкрепата на партията на Румен Радев. Мисля, че тя ще остане в неговата сянка по време на кампанията и повтарям – въпросът дали избирателите, гласували за Румен Радев, ще се съберат и отново без възражения ще му дадат и президентската институция през Йотова, това е въпрос, който аз лично в момента смятам, че няма ясен отговор. Това е голямата заплаха за кампанията на Илияна Йотова и непредсказуемостта, която ни очаква.“ Това коментира пред bTV Radio политологът проф. Светослав Малинов по повод подкрепата на Прогресивна България за кандидатурата на Илияна Йотова на президентските избори и дали от действията на кабинета ще зависи вотът на гласоподавателите.

По повод позицията на ГЕРБ за общ кандидат на център-дясното пространство, Малинов заяви: „Ако някой си представя, че под общ кандидат означава един кандидат, зад който застават политическите партии и политическите лидери, дълбоко греши. Това първо няма да стане, второ ако стане, ще бъде без резултат. На две нива е тази аргументация. Първо намалелият престиж, уважение и сила на партиите, които в момента са в опозиция. Второ – вътрешните отношения между тях са такива, че никой няма да повярва, никой няма да уважи един кандидат, зад който партиите застават. Следователно този общ кандидат, за който говори Борисов, аз си го представям като кандидат, който стартира извън партиите. Обръща се към десните избиратели или към избирателите на тези партии, но не е техен кандидат, не е от техните ръководства, не е ярък техен представител и евентуално го подкрепят после политически лидери, избиратели, отделни индивиди, в този смисъл цялата кампания трябва да е различна и някак си да протече паралелно на партийните политици и техните послания. Съгласен съм обаче с най-важното от идеята за общия кандидат- за да има той шансове за победа, той трябва да надхвърли избирателите на който и да е партиен блок, така да го нарека. В този смисъл той трябва да бъде по-голям от партиите взети заедно като избиратели. Сами разбирате, че това не може да е партиен кандидат с ярък партиен облик, колкото и това да е приятно на партийните избиратели или твърдите ядра. Директно да кажа за г-н Гюров, това започва да се очаква от кандидатурата на бившия служебен премиер г-н Гюров, но как ще го направи, дали ще успее, кога ще стартира, това предстои да видим. Но задачата му е в пъти по-сложна от тази на Илияна Йотова, която просто си обяви кандидатурата и веднага застана партията на Румен Радев.“

„Задачата е много по-сложна на единствения, който виждам достоен за анализ в случая – г-н Гюров. Той трябва така да направи, че да стартира кампанията си с максимална подкрепа от избирателите на партии, някои от които са били във враждебни отношения една с друга. Така че той трябва много да внимава. Разбира се – и старото правило – колкото по-късно излезеш, толкова по-малко ще те атакуват, но в случая и тази сложност на ситуацията изисква известно забавяне. Ако г-н Гюров се кандидатира, в което аз съм убеден между другото, той ще бъде в толкова сложна ситуация, че наистина е добре да се подготви и да замисли всичките си ходове през септември, включително и вицепрезидента, защото и една малка грешка да направи, се лишава от шансове да победи Йотова, каквито все пак има в началото на кампанията“, каза още проф. Малинов.

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