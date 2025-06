„При всички положения президентът Радев не знае какво да прави със своето бъдеще като бивш президент. Начинът, по който той се озова на тази позиция не предполага той й да я смята като една символична, най-висока позиция в държавата, след която трябва да се премине в друго качество – по-високо или международно. Той няма потенциала да мисли тези неща и затова се вижда по бих казал на-простия начин – като партиен лидер. Дали обаче ще посмее да осъществи докрай този проект, той съдържа много рискове, включително неясни перспективи, но дали ще го направи, няма как да разберем, преди да почне да го прави. Разговорът за неговия политически проект се подклажда и от врагове, и от опоненти, и от тези, които се надяват да се качат, както се казва, да яхнат този проект, да участват, да станат депутати, още по време на евроизборите някои хора бяха разочаровани, че това не стана. Малко е излишно повече да се занимаваме с нещо, което не се е състояло. Това, което обаче става пред очите ни е опит на президента да дискредитира парламентарните партии и усилията на мнозинството и правителството, включително и мнозинството от опозицията, която принадлежи към тази проевропейска ориентация, обяснявайки, че не сме готови. Той си е избрал роля, която може да го доведе до партийно лидерство, но това е слизане надолу. Нашите президенти, част от тях, включително и покойни, не разбраха, че след като си бил държавен глава не трябва да бъдеш партиен лидер, хората не го разбират, а и наказват политически тези, които се опитат. Ще имаме изглежда пореден опит в това отношение.“ Това коментира политологът проф. Светослав Малинов по повод думите на държавния глава от преди дни за нова политическа алтернатива. Според него не е ясно дали направената заявка за такъв проект ще се реализира.

Светослав Малинов не вижда основание за опасения от нови предсрочни избори през есента, каквото предположение направи Делян Добрев от ГЕРБ. За намерението на ПП да иска вот на недоверие, след като е ясна датата за влизане в еврозоната, Малинов коментира:

„До голяма степен поведението на ПП е позициониране отново като категорична опозиция, тъй като трябва да признаем, заради еврозоната, постигането на този стратегически приоритет, който парадоксално, но той стои пред България още преди и ПП, и ДБ да съществуват, а и ГЕРБ да съществува. С оглед на този приоритет, ПП трябваше малко да успокои страстите ида намали своята опозиционност, която все пак до някакъв смисъл е тяхно задължение, тъй като те са втората сила в парламента и не са в правителството, така че ако те не са в опозиция, то кой? Наистина след вземането на това стратегическо решение, между другото ще трябва да се поизчака малко, тъй като има различни процедури, Европейски съвет, но след като стане ясно, пътят за опозиционност е открит. Друг е въпросът кога е най-добрият момент за искане на вот на недоверие, но това партиите си го решават тактически“.

По отношение на страховет,свързани с въвеждането на еврото, проф. Малинов посочи:

„Страховете съвпадат според мен с едно неустановено чувство, че всяка промяна е неудобна и наистина носи някакви рискове. Не се вижда в случая, че тези неудобства и наистина минимални рискове са свързани с огромни несъизмерими печалби и ползи, така че аз не мога да приема, че страховете на хората са толкова дълбоки, че те да се колебаят дали да са за или против еврото. А на въпроса дали са притеснени, може да се каже, че всеки е притеснен, най-малкото от бързината, с която ще се обменят понякога в кеш разни неща, за недоразуменията, които ще възникнат, това са страхове, които са несъизмерими с ползите. В този смисъл, аз не зная точно хората като казват, че се страхуват, от какво се страхуват. Единственият страх, срещу който обаче няма аргументи, е че ще се вдигнат цените. Съжалявам, обаче ако някой не е осъзнал, че ние сме във валутен борд толкова години, ако не е пътувал през последните 20 години, не е наясно с цените на хранителни стоки и услуги в Европа, аз не мисля, че нито правителство, нито църква, никой не може да му прогони страховете, ако все още ги има. Така че – аз смятам, че ние всъщност сме на прага на влизане в еврозоната и по-скоро бих казал, че няколко месеца след влизането ще се върнем към тези страхове и с усмивка ще кажем - прекалихме с цялата тази ситуация, нещата са спокойни. Давам още 9-10 месеца на тези притеснения.“

