„Докато не се приеме и върне първият мандат или не се вкара вкара в Народното събрание проектосъстав на кабинет с кандидат за премиер и не бъде отхвърлен в Народното събрание, надежда винаги има! Това обаче, което стана е странно по няколко причини. Първо научаването на подобно важно решение през медиите от страна на партньорите, не само на Демократична България, не забравяйте, че 3 са партиите, с които се преговаря – ДБ, което е коалиция, БСП, което също е коалиция и ИТН. И тримата партньори са научили от медиите. Решението е взето внезапно и изненадващо, явно сериозни разговори и преговори за състава на кабинета и за премиер не са водени. Защото това, което имахме като информация е, че са водени преди всичко разговори за програма. Всъщност тези факти, това доста грубо непочтително отношение към партньорите от страна на ГЕРБ на мен пък ми дава основание да се надявам, че преговорите могат да бъдат подновени, и това е само някакъв етап на изнудване, така да го наречем директно, опит да се повишат възможностите на ГЕРБ да изтръгне някакви отстъпки, тъй като е плашещо за всички да се ходи на избори отново през април или май.“ Това коментира пред bTV Radio политологът проф. Свесолва Малинов по повод прекратяването на преговорите на ГЕРБ с ДБ, БСП и ИТН и шансовете диалогът да бъде възобновен.

„Част от инструментите на водене на преговори е те да се прекъсват, да се създава напрежение у опонентите или партньорите, за да се изтръгват някакви отстъпки. Би било наистина неочаквано, за мен би било изключително изненадващо, ако оттук нататък преговорите не се подновят, защото начинът, по който ГЕРБ ги прекрати хвърля цялата вина върху тях и най-вече върху Бойко Борисов. Очевидно преговорите са прекратени внезапно, очевидно не е изчерпано цялото време за преговори, очевидно ГЕРБ въобще не се съобразява със своите бъдещи партньори, които очевидно са повече като брой депутати и тежест, дори като гласове – говоря за трите формации заедно. Тоест поведението на ГЕРБ бих го определил като абсурдно, ако не е част от тяхната стратегия, за да се достигне до някакъв краен резултат в тяхна полза.“, каза още проф. Малинов.

