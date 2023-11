„Аз ще направя една прогноза – ако мине успешно ротацията, осъществи се, мине процедурата в Народното събрание, стиснат си ръцете, както се казва, политическите лидери, приемат се определени оставки и нови назначения, ако това стане, мога да ви кажа, че за първи път ще си позволим да мислим за пълен 4-годишен мандат на Народното събрание.“ Това каза в интервю за bTV Radio политологът професор Светослав Малинов по повод напрежението във властта през последните дни след безредиците по време на протеста срещу БФС.

„Никога няма да се уморя да повтарям, че това е коалиция и много е важно да разсъждаваме с правилните понятия. Това е коалиция обаче която е тежко асиметрична. Тоест в полза на ПП-ДБ, а в рамките на ПП-ДБ – в полза на ПП, много тежко присъствие наистина на един от елементите за сметка на другите на тази коалиция. В този смисъл напрежението е заложено от начина, по който се създаде коалицията и съотношенията. Ротацията очевидно ще доведе до промяна или по-скоро нормализиране на пропорциите. Те ще трябва да отговарят на реалната тежест на политическите сили, те не предполагат чак такова доминиране на ПП-ДБ, и в този смисъл след ротацията аз съм убеден, че ще има засилено присъствие на ГЕРБ. И в това няма нищо странно, нито пък има нещо много драматично. Това трябваше да стане още след изборите, но по някакви причини ГЕРБ се съгласи на натиска от страна на ПП-ДБ наистина и премиерът, и финансовият министър и други министри да бъдат политически фигури от ПП и ДБ, а ГЕРБ да участва само с една по-ярка политическа фигура, независимо че има и други не толкова ярко политически в кабинета. Така че Бойко Борисов казва нещо съвсем тривиално, което всички знаят – че едва след първата ротация може да се правят по-сериозни анализи колко ще издържи това коалиционно правителство. А че ще има напрежение около ротацията е ясно, първо защото нямаме никаква коалиция, нямаме никакви правила – оформени и записани, и защото ще има промяна не само на премиера, а ще трябва да се сменят и министри. Доста неща са неясни и тази неяснота поражда несигурност, и всеки може в тази несигурност да прави каквито и да е хипотези.“, каза още проф. Светослав Малинов.

По отношение на искането за оставка на вътрешния министър Калин Стоянов от страна на ПП-ДБ и защитата му от ГЕРБ-СДС и ДПС, проф. Малинов посочи, че това води до нарастване на напрежението по няколко линии.

„Но ако питате дали има опасност за правителството, за оцеляване на мнозинството, и най-вече на коалицията – не, няма такава опасност. Това, което се случи е неприятно, стана пред очите на всички, полицейското насилие беше заснето, но оттам нататък общо взето се видя, че явно няма желание за подаване на оставка от страна на вътрешния министър, а премиерът му даде вратичка, през която да може да се измъкне от подаването на оставка, а вратичката беше да отрече, да отхвърли насилието – нещо, което всеки може да направи. Въпросът е каква отговорност ще се поеме за вече проявеното насилие и от кого. Забелязваме разминаване известно между ПП-ДБ и премиера, защото премиерът не поиска категорично оставката на вътрешния министър, а пък както знаете – ГЕРБ и ДПС дори казаха, че той не трябва да подава оставка, тоест те го защитиха. Така че този разнобой е налице. Най-вероятно е министър Стоянов да остане с още по-голямо разкаяние и по-силни думи срещу насилието, до следващия конфликт. Надяваме се, че както и сега, така и по-нататък няма да става дума за човешки жертви, а само за гафове на полицията“, каза още проф. Малинов.

Цялото интервю с проф. Светослав Малинов можете да чуете на звуковия файл.