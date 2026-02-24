„Този кабинет, относно честността на изборите, ще се представи много по-добре от предишния кабинет, който се представи най-зле в историята на служебните кабинети в България, според новата Конституция, защото последният служебен кабинет е единственият, който има присъда от Конституционния съд, не от съдилища, но има присъда – морално-политическа, че се е провалил. В този смисъл ми е наистина странно, имайки предвид, че предишният кабинет наистина се провали, а този служебен кабинет търси промяна в тази посока, как точно може да се обясни или да се изкаже някаква прогноза, че изборите ще бъдат по-нечестни от предишните? За мен тази прогноза за мен тази прогноза е невъзможна. Ще си позволя обратната – тези избори ще бъдат по-честни от предишните. На 100% по-честни. Аз съм убеден, че след тези избори няма да има такива фрапиращи нарушения, че да се наложи Конституционният съд да взема решения и да променя състава на Народното събрание, след като са се заклели депутатите, което беше позор за нашата демокрация, имайки предвид, че за толкова години това трябваше да се случи през 21 век и по през третото му десетилетие.“ Това коментира в ефира на bTV Radio политологът проф. Светослав Малинов по повод искането за смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и назначението на Георги Кандев като временно изпълняващ длъжността заместник-главен секретар на МВР.

„Идеята, че смяната на главният секретар, което е много сериозно, може да се отрази на честността на изборния процес, не искам да казвам абсурдна, глупава, не може да бъде доказана. Ако трябва да се правят някакви промени, които да оказват влияние директно върху изборния процес, това са конкретни регионални шефове на МВР, които между другото са част от решенията на КС, не че са споменати поименно, но там, където има тежки нарушения, и има МВР регионално, очевидно че то не се е справило със своята задача. Така че по-полека с главния секретар. Ако някой наистина смята, че той е работил добре и МВР е комуникирало добре по случая Петрохан, и всичко е било наред след онези частични избори в Пазарджик, то тогава да се възмущава. Аз въобще не се възмущавам, нито се притеснявам от тези промени, нито пък имам големи очаквания, но това е съвсем нормално, с оглед на новия вътрешен министър.“, каза още проф. Малинов.

Цялото интервю за смените на областни управители, за скандала около Благой Цицелков, както и за социологическите проучвания, които дават преднина на Румен Радев на предстоящия вот, можете да чуете на следващия звуков файл.