Преди дни повече от 100 интелектуалци отправиха призив към политическите партии, които се определят като проевропейски, да постигнат разбирателство и да формират парламентарно мнозинство около ясни приоритети. Сред известните личности, застанали зад тази позиция е и професор Вили Лилков, бивш депутат и бивш лидер на ДСБ-София

„Според апела, който сме отправили към първите 2 политически формации, които спечелиха изборите, идеята не е изчерпана, защото ако първият мандат бъде провален, тогава остава апелът да важи и за втория мандат, тъй като ние не сме посочили коя от двете политически формации кого да подкрепи. Ние апелираме ПП и ДБ от една страна и ГЕРБ-СДС от друга страна да започнат преговори по няколко приоритета. Ако се стигне до втори мандат, ние ще апелираме ГЕРБ и СДС да направят всичко възможно, за да стане факт правителството, което ще предложи Продължаваме промяната. Но нека да вървим поред. Много хора не са чели този апел, а са чули или чели критика в социалните мрежи. Този апел е подкрепен от определен брой хора, половината от които подкрепят и са гласували за ПП-ДБ, другата половина са гласували за ГЕРБ-СДС. Общото между тях е, че тези хора са авторитети в тези партии и имат политическа история. Някои от тях като Богдана Карадочева, Васко Кръпката, Огнян Минчев, Владимир Кисьов – като главен преговарящ за присъединяване на България към ЕС, Велизар Шаламанов, Тодор Тагарев, имат сериозна политическа биография или са подкрепяли синята идея през годините. Казвам това, за да подчертая, че част от тези хора са авторитети за тези 2 политически формации. И тъй като виждаме, че е много тежка ситуацията и много сериозни са разделителните линии между двете формации, решихме авторитетите да помогнат на своите лидери, за да не се губи европейският път на развитие на България. И двете формации могат да преговарят и да излъчат консенсусна фигура за министър-председател и да поемат отговорността за пълен мандат на управлението“, коментира проф. Вили Лилков пред bTV Radio.

Интелектуалците искат партиите да започнат разговори и да помогнем. В апела не е посочена формулата, по която ще се формира правителство – това е технически въпрос, който партиите трябва да решат. Според Вили Лилков, партиите са се превърнали в заложници на електоралните ядра на партиите, а трябва да се прояви разум, защото няколко пъти се повтаря един и същ резултат.

„При едни предсрочни избори, както виждаме президентът бърза да назначи дата за свикване на парламента и явно е разчел по свой начин, че скоро едва ли ще се състави правителство и отиваме на предсрочни избори може би юли месец, ако отидем на предсрочни избори, гарантирам, не съм политолог, но и двете политически формации ще понесат електорални щети. Кой печели от това? Популистите“, каза още проф. Лилков.

