„Състоянието, в което в момента се намира сектор на сигурността в България е под всякаква критика и спокойно този диалог, който водим можехме да го водим преди няколко месеца, този натиск всъщност според мен е много силно ускорен може би от една година“. Това заяви в интервю за bTV Radio арабистът проф. Владимир Чуков.

„Нашата граница е проядена, ерозирала от каналджийски престъпници, които имат своите офиси в Одрин, в Истанбул. Дори става състезание между отделните каналджии – предлагат им различни маршрути, конкуренция на цените и всичко това става на територията на Турция“, коментира още арабистът. Според него има обективни условия за засилване на мигрантския натиск върху българската граница. Според данните, които скоро излязоха на Върховния комисариат на бежанците към ООН, през месец ноември натискът към Европа е бил по-голям от този през август.

„Става въпрос за повишаване на мигрантския натиск около 11%. Това е нещо безпрецедентно. И това се дължи наистина на множество фактори – отчайващата ситуация в Сирия, лошите условия в бежанските лагери в Ливан, събитията, които се случват в момента в Северна Сирия – всичко това кара големи маси от хора да тръгнат към Турция и от там към Европа през Балканския лъч, като тук трябва да отбележим постоянния поток от афганистанци, но и от всички дестинации от Африка, от Северна Африка. Следя Фейсбук групи, в които се разказват потресаващи истории“, посочи проф. Чуков. Той разказа историята на алжирка, направила 8 несполучливи опита да мине през Гърция, след което се насочила към България. На седмия опит минава през България и стига до Сърбия, след което споделя своите впечатления. Според него това подсказва, че трябва да има по-голяма твърдост у нас, така, както е в Гърция.

Според проф. Чуков, в България трябва да се вземат сериозни мерки, подобни на тези в Гърция.

„Трафикантите са престъпници, които искат да забогатеят за сметка на чуждото нещастие. Потресаващи са обстоятелствата и историите – човек може да му настръхне косата. Гърците прилагат мерки не само срещу трафикантите, но и срещу хората, които стъпват на чужда територия без виза, без законово основание там да се намират.Страх ме е, че това ,което се предлага в България е повлияно от германско-френския подход.“, Ние сме страна от Женевската конвенция за бежанците, но тук идва голям дебат – кой е бежанец и кой мигрант. Нашите гранични полицаи трябва на око да определят дали лицето, което нарушава българската държавна граница е мигрант или бежанец – нещо, което гърците не правят. Затова трафикът вместо през Гърция се насочи през България“, допълни професор Чуков.

