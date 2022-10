Your browser does not support the audio element.

През последните месеци думата криза е неизменна част от почти всяка новинарска емисия или политически разговор - тя е в енергетиката, в икономиката, в МВР, в здравеопазването. Другата дума, която срещаме все по-често е нестабилност, най-вече политическа. Според мнозина анализатори предизборната кампания на повечето политически сили беше изградена на база страховете на хората. Страх от инфлацията, войната, Ковид. Как всичко това се отразява на психиката ни, чуйте от психолога Детелина Стаменова и психиатъра д-р Мирослав Георгиев в интервю на Лили Ангелова.