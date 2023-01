Със същия успех, с който президентът може да връчи мандата на БСП, може да го връчи и на „Възраждане“ - няма да има политическа разлика в тези два хода и това ще означава предсрочни избори. Така евродепутатът от Демократична България и ЕНП Радан Кънев коментира слуховете, че държавният глава отново може да връчи третия мандат за съставяне на кабинет на левицата. Кънев посочи, че единственият шанс да има кабинет в рамките на този парламент е, ако Демократична България получи третия мандат.

„Не само президентът, а и всички политически сили в момента първо трябва да отговорят на един въпрос и той е нужен ли е в момента кабинет на България? Кой е по-добрият вариант – съставяне на кабинет с третия мандат или нови избори с непредвидим, но бих казал гарантирано не по-добър от сегашния изход. Тук моят траен отговор, още от началото на политическата криза, независимо от цената, която ние политиците ще платим, кабинет на България е нужен. Моето мнение е, че в българския политически дебат дори не се оценява в достатъчна степен колко големи рискове има пред обществото ни, ако останем в ситуация на безвластие, но и колко големи възможности има и пред икономиката ни, и пред външната ни политика, ако в България се създаде стабилно управление с пълна яснота какви безкрайни трудности в сегашната ситуация на парламента едно такова управление би срещнало. От тук вече въпросът - ако е нужен, кога е възможен такъв кабинет и за мен, единствената възможност за съставяне на успешно правителство в момента е с мандат на Демократична България. И обратното- тъй като през последните 2 дни натрапчиво се чува като слух засега, че държавният глава е избрал да връчи мандата на БСП, да си даваме сметка какво означава един такъв избор от страна на президента. На първо място означава, че той излиза извън конституционната си роля чрез връчването на мандата да съдейства, за да има правителство, и прави самостоятелен избор държавата да ходи на нови избори. Защото е ясно, че с мандата на БСП правителство не може да бъде създадено. Тоест тук президентът би действал директно против повелята, която се съдържа в българската Конституция. На второ място – в какво международно положение ще бъде поставена българската държава, ако една партия, която откровено заема проруски позиции в рамките на руската агресия в Украйна, получи мандата от държавния глава, който има избор на кого да даде мандата – да подчертаем. Нещо повече – една партия, която напоследък се противопоставя на членството на България в еврозоната, на един от ключовите декларирани и в Народното събрание национални приоритети. Изобщо една партия, която в момента стои изолирана в пространството. Аз бих казал, че със същия успех, с който президентът може да връчи мандата на БСП, може да го връчи и на Възраждане. Няма да има политическа разлика в тези два хода“, коментира Радан Кънев.

Цялото интервю на Радан Кънев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.