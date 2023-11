В Продължаваме промяната-Демократична България никой сериозно не разглежда ДПС като част от мнозинството в парламента. Това коментира в интервю за bTV Radio евродепутатът от Демократична България и ЕНП Радан Кънев. Според него е трудно да се предвиди как оставката на Мустафа Карадайъ и поемането на оперативното ръководство от Ахмед Доган ще се отрази на отношенията между ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

„Много е трудно да се предвиди, когато става дума за Движението за права и свободи. Това е една в същността си доста конспиративна партия, ние рядко знаем какво точно се случва вътре, още повече, че имаме сериозни основания през годините да предполагаме, че това е една политическа сила в много близка, аз бих казал в демократично нелегитимна връзка със службите в България. Така че да предвиждаме предварително как ще се отрази е нещо, което не ми се иска, а още повече в г-н Доган ние няколко пъти сме виждали през годините едни много остри, много резки геополитически залитания. Тоест ако до момента ДПС демонстрираше дори натрапчива, своята европейска и прозападна ориентация, трябва внимателно да следим да няма извъртане, както имаше в края на 2015-та година, когато г-н Доган изхвърли тогавашния лидер Лютви Местан по един много груб начин от позицията му. Аз това бих гледал много внимателно. Искам да подчертая още веднъж, както не рядко в миналото – ДПС е изключително несигурен партньор. И по тази причина аз не мисля, че някой в Продължаваме промяната-Демократична България сериозно разглежда ДПС като част от мнозинството в парламента, камо ли от управленската конфигурация. Те са привнесени в това мнозинство от ГЕРБ, които се държат сякаш са зависими от тях. Това е много неприятен факт – изобщо за доверието в българската политика, тъй като преговори с ДПС за управленска конфигурация не са водени. С рязката смяна в лидерството, със сравнително изненадващата поява на г-н Доган в ефективна, както те самите се изразяват, оперативна ръководна позиция, ДПС става още по-непредвидимо и аз мисля, че една по-здравословна дистанция от тях от страна на Продължаваме промяната-Демократична България, а пък дай Боже и от страна на ГЕРБ, би била много полезна. Дали това е възможно, ще видим в следващите седмици.“, посочи Радан Кънев.

По отношение на ролята на Делян Пеевски през последните месеци и евентуалната възможност той да стане председател на ДПС, Кънев коментира: „Не смятам, че има водеща роля. Смятам, че има много умела демонстрация от негова страна, комуникационен подход, с който той троли върху политическия дебат в България, придавайки си важност, която няма. А пък дали ще стане лидер на ДПС, това е изцяло проблем на ДПС. Аз нямам нищо общо с ДПС, не възнамерявам някога да имам, кого избират за лидер, дали една фигура с такава ниска степен на обществено доверие не само в България, но и във всичките ни партньори, е добър лидер, нека те да си решат, нека Доган да прецени или мнозинството, ако то има собствена воля, това далеч не може да бъде проблем на никой в Демократична България какво решава ДПС. Още веднъж подчертавам, че ние партньорство с ДПС нямаме, не сме възнамерявали да имаме и за в бъдеще не възнамеряваме.“

На въпрос дали ГЕРБ могат да поискат по-широко участие във властта, Кънев обясни, че засега се чуват „най-общи политически послания, от които никакъв конкретен извод не може да се направи. Това са политически приказки след избори, ако има конкретни предложения, естествено, че на определено лидерско ниво ще трябва да бъде обсъдено.“

За обсъжданията в ГЕРБ дали да продължат да подкрепят сглобката, критиките им към някои ресори във властта, и дали има опасност за управлението, Кънев заяви: „Толкова скоро след изборите, мисля, че по-скоро тук става дума за вътрешно терапевтично упражнение в 2 партии – ГЕРБ и ДПС, които първо са очевидно изключително близки през последните години и второ – трябва да преживеят вътрешно факта, че се разделиха с един пълен монопол върху местната власт в България. Макар да остават много силно застъпени като присъствие в местната власт, те бяха свикнали в последните 4 години на фактически монопол върху местната власт, до скоро и върху държавната и в момента трябва вътрешно да преработят психологически и да преживеят това, че далеч вече не е така. Че в България макар и бавно, настъпва една голяма промяна, която прекрати този монопол.“

За малката разлика между Васил Терзиев и Ваня Григорова на изборите, Радан Кънев каза, че ПП-ДБ са били готови за балотаж срещу кандидат на ГЕРБ, но не и срещу Григорова:

„Да, Ваня Григорова беше много тежко подценена. Беше подценена изобщо възможността тя да бъде участник на балотажа, съответно беше сбъркан основният политически противник. Беше подценена политическата игра на Бойко Борисов, който очевидно и със забавянето на кандидатурата на ГЕРБ и после с издигането на една очевидно несериозна кандидатура, нищо лично към г-н Хекимян, един симпатичен млад мъж, но очевидно човек, който не може да спечели кметските избори в София, всъщност Борисов постла на Ваня Григорова участието в балотажа. Според мен напълно съзнателно го постла. Целият този процес, тази стратегия беше подценена тежко от щабовете на Продължаваме промяната-Демократична България и Спаси София, и се стигна до положението, в което ние влязохме в един балотаж, за който не бяхме подготвени. Един политически сблъсък, за който противникът ни в лицето на Ваня Григорова беше чудесно подготвен, това беше очевидно нейната цел, докато ние не бяхме готови. Ние бяхме готови за балотаж с ГЕРБ, който със сигурност ние щяхме да спечелим много по-убедително. Така че тук има голяма, капитална, стратегическа грешка от наша страна.“

