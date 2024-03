„Не мисля, че има добра или лоша формула, всякакви формули са възможни. До момента имахме едно по същество експертно правителство, голяма част от министрите не бяха политически ангажирани лица, имаше премиер, който е представител на една политическа сила, вицепремиер от другата и още министри, свързани с ПП. Тази формула ще се промени с това, че премиерът вече ще е от ГЕРБ, но ще има и определени други промени, които ще са каквото постигнат преговарящите екипи. Ако се запази експертният характер на правителството, това би дало един сигнал, ако експертният характер се засили, би дало друг сигнал за по-голяма политическа отговорност за налагане на реформите, но всеки един от вариантите има и предимства, и недостатъци без съмнение.“. Това заяви пред bTV Radio евродепутатът Радан Кънев по повод възможните формули за разпределение на властта и преговорите между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС.

„Всички публични забележки от страна на ГЕРБ бяха лоша практика и лошо отношение към преговорния процес, добрата новина е, че в момента ги няма и от двете страни се запазва мълчание докато приключат преговорите, защото изнасянето към медиите ескалира към популизъм, и този популизъм със сигурност ще попречи на преговорния процес и ще увеличи риска за едно много лошо решение, каквото са избори 2 в 1. По тази причина напълно солидарно с нашите политически лидери, които преговарят с ГЕРБ не искам да коментирам имена, мога да коментирам политически приоритети, но не и персоналните им измерения.“, коментира Радан Кънев по повод исканията за оставка на министъра на отбраната Тодор Тагарев и критиките на ГЕРБ към Асен Василев.

„За първи път не просто в сегашния парламент, а за много дълъг период от време в българската политика виждаме сериозни професионални преговори. Искам да подкрепя този процес и принципа, на който се водят преговорите – дискретно, без медийна размяна на реплики, поддържайки това, че пълноценен краен резултат има значение, тоест докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Дори да имам определена информация, не бих я коментирал през медиите, а мога да кажа, че за мен това, което е важно е какви политически приоритети ще има правителството за следващите 9 месеца или за периода до края на редовния мандат на парламента, какви ще са решенията и какви реформи се предвижда да се направят.“, посочи Радан Кънев.

Цялото интервю с Радан Кънев за преговорите и предстоящите евроизбори можете да чуете на звуковия файл.