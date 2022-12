Документалният филм на бтв „Аз съм Бурнеша. Последните клетвени девици на Албания“ получи две големи международни награди през последните дни. Колегите Радиана Божикова и Добромир Иванов спечелиха наградата за “Най-добър документален филм“ на международния кино фестивал „Изкуство без граници“ в Прищина, Косово сред 1010 филма. Преди това бяха отличени и на кинофестивала в Цюрих, Швейцария – "Какво ако? Жените в киното" за "Най-добър късометражен документале филм". Там печелят в конкуренция от общо 840 филма. У нас филмът получи награда за операторско майсторство на фестивала Златно око, както и наградата за чиста журналистика "Web Report" на DIR.BG.

„Най-трудно беше да намерим жените, защото беше предизвикателство да ги убедим да говорят, защото това е болезнен избор, който са направили те в живота си и беше трудно първо да ги намерим и второ да ги убедим да се отворят и да разкажат за това, защото в обществото в Албания те не са толкова добре приети. Това е една традиция, която не намира място в обществото, патриархатът там отдавна си отишъл, въпреки че в по-откъснатите райони все още се спазват старите традиции, но към днешна дата няма нужда вече от бурнеши и не се гледа толкова с добро око, тъй като традицията за самите албанци не е достатъчно ясна. Поне аз с такова впечатление останах и след като гостувахме в Косово, където също има една останала бурнеша, те говорят там албански, това бяха и отзивите, тази традиция не е достатъчно популярна дори в тяхната страна. И това беше най-трудното, поне за мен“, разказа авторът Радиана Божикова.

„Ние си говорихме с Радиана ,когато пътувахме към Косово, че е особено, че кандидатстваме точно в Косово на този фестивал, поради тази причина, че там също е имало бурнеши, въпреки че е останала само една и когато тези хора гледат нещо, което е правено не в тяхната държава, а в някоя друга за нещо, което си е тяхно, как ще бъде прието, как ще го оценят. Беше малко рисковано в този смисъл, но все пак отзивите бяха много добри, наистина хората ни казаха, че са гледали много подобни филми за бурнеши, но този нашият бил най-хубавият“, казва операторът Добромир Иванов.

Филмът, спечелил международни награди е заснет за 3 дни.

„Добромир е най-бързо снимащият оператор, с който съм работила и това е огромен лукс за мен, за един репортер, защото имам лукса да мисля само за разговора, докато той много бързо влиза в ситуацията, снима и е точно каквото трябва“, посочва Радиана.

„Трябва да сме концентрирани и аз и Радиана, и да не си губим времето, това води със себе си много рискове, понеже вероятността да се провалиш не е малка, винаги те дебне зад ъгъла, понеже това малко време трябва да е толкова добре организирано, че нямаш право на грешка общо взето. И също така е много важно да имаш късмет. Защото може някой път да имаш и две седмици и да не успееш да заснемеш нищо, някой път, както сега в случая, мога да кажа, че имахме късмет!“, допълва Добромир Иванов.

