“Към нас постъпи сигнал, който съвпадна по време с наш проект, който ние искахме да започнем в посещения, мониторингови наблюдения в институциите за деца, които са така наречените интернати” Това каза в ефира на bTV Radio Радослав Стоянов - съпредседател на БХК. “Нашата организация от много отдавна - 25 години извършва такива посещения, но в последните години нямахме достъп до интернатите. Още миналата есен заявихме отново такъв. Той формално не ни беше отказан, но реално ни беше отказан, тъй като пред нас бяха поставени сериозни условия, едно от които беше, че не може да разговаряме с децата, ако нямаме предварително разрешение от родителите, чиито данни ние също нямаме. Те се държат от самото Министерство на образованието, тъй като интернатите са към него. Но постъпвайки този сигнал при нас, ние успяхме да се свържем с родител на такова дете и се оказа, че много от другите деца са от същата ромска махала. Така, че по този начин ние всъщност успяхме да достигнем до децата, които в момента са във ваканция и не са в интерната. Тоест ние не ги намерихме в интерната, намерихме ги в домовете им и успяхме да говорим с тях в присъствие на родител в доверителна среда, което според мен спомогна за това те да признаят и да разкажат всъщност какво се е случило. Някои от тях свидетелстваха за насилие върху друго дете, а не върху себе си. Самите родители казаха, че преди въобще да разберат данни за това какво се е случвало, са видели промени в поведението на децата си, защото те периодично успяват да ги видят, което впрочем е трудно. Има изолация там. Няма свободна комуникация чрез телефони от една страна, от друга страна, самото място село Варненци, е доста изолирано. То е в такъв край на България, който не е много достъпен. От София се пътува шест часа до там. Това е едно от онези места, както психиатриите за възрастни, както домовете за деца едно време, места, където ние изпращаме някого, когото не искаме да виждаме и да е отделено от обществото. Така че в малкото случаи, в които родителите все пак са виждали децата си, най вече сега в лятната ваканция, те самите са констатирали промени в тяхното поведение. Това е, разбира се, много травмиращо за едно дете.”, допълни той.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.