„Смятам, че така наречената сглобка ще издържи изпитанията на предстоящите местни избори, защото тя има много ясно поставени цели и тези цели според мен са от интерес на цялото общество и на участниците в правителството, поради което би следвало да няма проблем да приемем съответните закони, които да ни изведат най-сетне на пътя към Шенген и еврозоната, които са основните главни цели, и съдебната реформа разбира се.“ Това коментира в ефира на bTV Radio адвокат Рена Стефанова, бивш депутат от Продължаваме промяната-Демократична България, която днес официално беше обявена като кандидат за кмет на Русе.

По отношение на критиките на президента към ПП-ДБ, че се опитват да овладеят службите и конфронтацията между държавния глава и правителството, Стефанова заяви:

„Конфронтация според мен няма, защото за да има конфронтация, трябва да има две страни, които се конфронтират, а ние имаме една страна, която напада и друга страна, която работи, бих казала. Защо всъщност не става дума за овладяване на службите и защо според мен президентът за пореден път преиграва буквално ситуацията? Видяхте на какво ниво работят нашите служби, когато трябваше да ни уведомят каква е ситуацията в Украйна преди началото на войната и те твърдяха всички до една служби, че война няма да има, след това ни казаха, че тя ще приключи за 3 дни. Виждате каква е ситуацията в момента, По спомен се сещам при изслушването на председателя на ДАНС в една от комисиите, вътрешна комисия, на моя въпрос – вие кога разбрахте за милионите, които са в сакове, изтеглени от автомагистрали и възложените пътища, той ми каза – ами от сигнала, който получихме от вас. Ако това е работеща служба, значи президентът наистина не разбира от служби и какви са техните функции. Техните функции са да защитават националната сигурност, всяка в сферата, в която й е възложено. И разбира се, че огромна реформа е необходима, а за да се реформират тези служби, безспорно техните ръководства трябва да бъдат професионални, и насочени в това да пазят българския национален интерес, а не чуждия, това бих отговорила на президента.“

Стефанова, която е адвокат и е работила и като прокурор, обясни и защо влиза в предизборната битка за Русе:

„Стигнах нивото си на компетентност в правната работа, там нямам какво още много да направя, а имам потребност да направя нещо за града си и смятам, че имам силите и устойчивостта да го направя. Това е третата крачка в моя живот, в който решавам, че аз ще надградя и ще се опитам да дам нещо повече от себе си, вече имам много време и мога да го посветя на една полезна за града работа, ако моите съграждани решат да приемат подадената ръка от мен“, посочи тя.

Цялото интервю с Рена Стефанова можете да чуете на звуковия файл.