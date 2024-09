“Финансовото министерство действа подмолно” Това каза в ефира на bTV Radio Ричард Алибегов - председател на Българската асоциация на заведенията по повод информацията, че финансовият министър не предлага удължаване на по-ниския ДДС за заведенията. “Те не предлагат нищо, свързано с ресторантьорския бранш в бюджета. Правят го с надеждата, че ние не четем, че не сме информирани и, че не знаем това какво значи. Това, че те не са го написали в бюджета, че отказват 9% ДДС, а не пишат нищо значи, че когато стане първи януари мярката изтича и тъй като не е описана никъде тя няма да бъде удължена. Но това няма да се случи. Водили сме разговори с политически партии това да не се допусне”, каза още той.

Цялото интервю с Ричард Алибегов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.