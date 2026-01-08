„Поскъпване на цените в заведенията заради еврото е несъстоятелна теза и такава няма.“ Това каза в ефира на bTV Radio Ричард Алибегов – председател на Асоциацията на заведенията в България.

„Цените в заведенията – много важно е това да се знае – се определят от разходите на даденото предприятие или фирма. Колко е наемът? Има ли оскъпяване на наема? Има ли оскъпяване на тока? Има ли оскъпяване на работните заплати? Има ли оскъпяване на доставните цени на продуктите, които използваме за готвене? Ако тези фактори не съществуват – а те, за съжаление, съществуват, незнайно защо – никой ресторантьор или бизнесмен няма да си вдигне цените.“

„Вдигането на цените с цел по-голяма печалба е една мантра, която се върти в интернет, но тя изобщо не е вярна. Никой търговец не иска да повишава цените, защото това отблъсква клиентите. Когато обаче разходите на фирмата се увеличават – трябва да плащаш по-високи заплати, наемодателят вдига наема, токът поскъпва – всички тези разходи по някакъв начин трябва да бъдат поети. Това става чрез крайната цена към клиента.“

„Ако няма такива фактори, които да се увеличават, няма никакво основание да се вдигат и цените в заведенията. Но това винаги е било така – цените се покачват, когато се случват неща, които не зависят от нас. И това важи за всеки бизнес, не само за заведенията.“

„Лично мен ме притеснява повишението на цената на тока, което се случи на 2 януари. Притеснява ме най-вече това, че не знаем докога ще продължи това увеличение – дали ще има нови повишения и дали това е окончателното поскъпване. Следва въпросът дали производителите, които работят с електроенергия, ще вдигнат цените на продуктите си към нас. Колко ще се оскъпи токът за самите търговски обекти? Нека не забравяме, че сме в отоплителен сезон – климатици, отопление – всичко това консумира много електроенергия. Това са реалните ни притеснения.“

„За съжаление, всеки се опитва всяко увеличение на цените да го припише на еврото“, допълни той.

Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл.