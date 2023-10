„Паниката е много голяма и много хора наистина искат да напуснат Израел и не е неоснователно, защото ситуацията е наистина ужасна.“ Това каза пред bTV Radio Рина Бакалова, директор на Българския културно-информационен център в Тел Авив.

„Обръщат се и към мен хора много, на които давам телефоните на посолството и на консулството, там действат доста бързо, експедитивно и мисля, че успяват да изпратят повечето, които желаят. Всички чужди авиокомпании са спрели полетите за Израел. Единствено Ел Ал изпълнява полети за София и сега проверихме, че чак за другата седмица има билети.“, каза още тя.

„Обстановката е много тягостна, всичко е толкова тихо, всичко е по къщите, децата не ходят на училище, сега имаше може би в рамките на един час 3-4 пъти сирени, които са страшно травмиращи, аз бях сега при моите внуци, видях страха в очите на децата.“, посочи още Рина Бакалова.

В рамките на 3-4 минути при сигнал за тревога хората в района на Тел Авив трябва да стигнат до бомбоуежище. „Тези, които са на юг имат по-малко от минута, там е страшното, защото те трябва бързо да се доберат до бомбоубежище или си живеят в тях непрекъснато.“, каза още тя.

Синът на Рина Бакалова е сред мобилизираните военни. Цялото интервю с нея можете да чуете на звуковия файл.