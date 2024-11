Адвокат Мария Шаркова разказа в социалните мрежи за случай на семейство, което води дела в продължение на 12 години, заради смъртта на сина им. Детето е било родено с муковисцидоза и обгрижвано в най-добрите клиники в Швейцария. До деня, в който не се разболява по време на семейна ваканция в България и не попада под “грижите” на служителите на частна болница в Бургас. По думите на адвокат Шаркова детето е прието в тежко състояние, без да бъде изследвано, наблюдавано адекватно, лекувано на сляпо, без адекватна реанимация и без интензивно лечение, въпреки шоковото състояние. Едва след появата на гърчове и в състояние, несъвместимо с живота, лекарите започват някаква терапия. М. умира, а персоналът дори не позволява на родителите да се погрижат за починалия си син. След 12 години дела, накрая семейството печели. Със средствата родителите ще помагат на други деца с рядкото заболяване. Повече за случая чуйте в прикачения звуков файл.

