“Искрено се надявам, че ще се разплете целият случай около бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата директорка на Агенция “Митници” Петя Банкова, защото в настоящия момент това, което се случва и всички изявления, които направи главният секретар и бившият министър - председател в правото се нарича “фолклор - художествена самодейност”. Това каза в ефира на bTV Radio бившият прокурор Роман Василев. “Човек, който е на такава длъжност и влиза гол в сауната, видите ли е анонимен свидетел. Е как може да е анонимен свидетел, като са четирима, които седят в сауната. Този човек трябва да е обвиняем и нищо повече. Ако иска да се стигне до по-високи нива, по друг начин трябва да се процедира. И това трябва да го направят разследващите органи и прокурора. Това, което се показа по медиите и обиските, които са направени, дълго време те са били подложени на оперативно-следствен контрол, предполагам че има и гласни доказателства, има и съответните веществени доказателства, които са установени в хода на разследването. Това не е било никога. Такъв резил като този главен секретар аз не си спомням за времето, в което съм работил толкова години да е имало такова нещо”, допълни той.

Цялото интервю с Роман Василев може да чуете в прикачения звуков файл.