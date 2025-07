“Действително има разделение в тезата дали Борислав Сарафов в момента може да остане главен прокурор или съгласно измененията на Закона за съдебната власт шестмесечният срок изтича на 21-ви. Ние винаги бързаме, когато има някакъв проблем” Това каза в ефира на bTV Radio бившият заместник-градски прокурор на София Роман Василев. “Това нещо го направихме заради Борислав Сарафов и за председателя на Върховния административен съд. Но не те са проблемът. Моето лично мнение е, че след като няма изрична разпоредба в преходните и заключителни разпоредби, че законът действа и при заварено положение, Висшият съдебен съвет, прокурорската колегия правилно е взело решение и го предлага за този шестмесечен период. Но не е важното дали е Борислав Сарафов още шест месеца, два месеца или един ден. Въпросът е, че няма никакво движение - законодателно в цялостната съдебна реформа. Това го казвам, защото Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат, инспекторат към Висшия съдебен съвет вече сигурно след малко ще му изтече вторият мандат, без да има избран нов. Какво правим от 21-во число с това, че Висшият съдебен съвет към юли месец приключва своята дейност съгласно този закон, промените в Закона за съдебната власт. Добре. Спира ли назначаванията, преназначавания, административната дейност? Това също никой не го казва.”, допълни той.

Цялото интервю с Роман Василев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.