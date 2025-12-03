„Смятам, че хората, които се грижат за организацията, си разбират от работата, поне тези, които знам. Със сигурност полицията трябва да е изключително категорична по отношение на мерките, които водят до наранявания и други, знам какво правят, знам, защо не предприемат мерки. Много просто – защото веднага ще се яви някой демократичен депутат, който ще каже – бият нашия човек, ще се получи втора и трета серия на боя под колоните, помните 2 години го дъвкахме, независимо че бяха счупени много полицейски глави. Аз този път смятам, че трябва да се действа много твърдо в рамките на закона и има хора, които трябва да проявят достатъчно воля. Уважавам всички хора, които са работещи, имат фирми и тези неща ги засегнаха, има хора, които са за еврото, има и които са против еврото, как се смесиха тези хора и искат едно и също, не ми е ясно. Аз също смятам, че полицията трябва да е готова за това, че хора с политически имунитети ще правят провокации, и не само тези, за които говорим сега. Разбирам, че искат да се разграничат от тези хора, но не съм сигурен, че не са давали сигнали, така както когато беше протестът през 2013-та-2014-та година тези провокатори ни ги подаваха самите протестиращи, полицаите се движеха с протестиращите, сега ми се струва, че нещата не са така и културата е различна от тогава. Трябва да са готови за провокации от хора, които имат политически амбиции и имунитети, и да преценяват много правилно този компонент от самия протест.“ Това каза в ефира на bTV Radio криминалния психолог Росен Йорданов, бивш зам.-директор на Института по психология в МВР, по повод протеста, който подготвят от ПП-ДБ следващата седмица, когато се очаква да има дебати по анонсирания от тях вот на недоверие към кабинета.

За провокациите в късните часове на понеделник, при които хора хвърляха предмети, палиха и счупиха стъкла на полицейски автомобил и партийни офиси, Росен Йорданов коментира:

„Аз съм се занимавал с протестите от 2013-2014-година срещу правителството на Пламен Орешарски, още бях служител, отговарях заедно с Антон Златанов, който сега ръководи Гранична полиция, трябваше да въвеждаме мярката „Антиконфликт полиция“, мисля, че успешно го направихме, защото в рамките на протеста успявахме със съдействието на граждани буквално да изваждаме тези провокатори от протеста, защото психологията на тълпата е нещо, което далеч не можем да свързваме с рационалност и някакви добре осмислени и добре премерени действия. За да се случи това, трябва и гражданите да съучастват. Тези така наречени провокатори, аз много се съмнявам, че те са всъщност една добре организирана част от тази сложна амалгама от уж противоречиви групи, защото странно ми е, но вече за втори път, защото аз наричам този протест „Зрителна измама“2, защото видяхме „Зрителна измама“1 20020-та година, тогава хора, които нямат нищо общо като ценности, като демографски профил, бяха заедно, след това се хулеха едни други, но тогава бяха заедно и приемаха всякакви изстъпления и приемаха всичко в полза на решаване на социалните и икономическите проблеми на държавата. Не съм сигурен, че гражданите, които са били там, или поне една не малка част от тях, са били така настроени, както бяха през 2013-та-2014-та. Сигурно е имало и такива, убеден съм, но съм сигурен, че сред така наречените мирно протестиращи е имало достатъчно радикализирани хора, които с удоволствие са толерирали или са прикривали действията на тези хора.“

