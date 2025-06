„Бодикамерите в такива ситуации, в които има преследване, прескачане, блъскане, ритане, силно се съмнявам, че ще имат някакъв възпиращ или друг ефект. Тейзъри е хубаво да се ползват, защото има ситуации, в които трудно можеш да овладееш някой човек и да го предпазиш от самонараняване, но в системата на МВР се извършва такава подготовка. Мога да засегна и по-генерално въпроса с обучението. Никой не си задава въпроса, че Академията на МВР някак по инерция си остана още от соц време – преди беше Висш институт на МВР, после стана Академия. И тя ползва всички ограничения, бих ги нарекъл, на това, което дава едно висше учебно заведение. Там трябва да преподават хабилитирани лица. Повечето хабилитирани лица сигурно не са пипали пистолет и не са излизали на терен от 20, може би от 30 години. Ако имаме добър експерт, който може да преподаде знанието си на по-младите колеги, той трябва да почне да се хабилитира, да влече в целия реквизит, който изисква едно висше учебно заведение – доктор, професор. МВР е дейност, която е близо до живота, там има знание, което можеш да трупаш от книгите, дали по психология или юридически знания, но има много неща, които може да ти ги преподава само човек на терен. Когато си висше учебно заведение, което изисква хабилитация, ти ограничаваш голям брой качествени служители, които могат да преподават. Не случайно във ФБР например тяхната школа не е висше училище, а се нарича Академия на ФБР. Там преподават хора, които работят, връщат се, преподават, сигурен съм, че ще скочат много от преподавателите, но аз съм близо до нещата, знам кои хора преподават психология, има и такива ,които са работили оперативна психология и знаят за какво става дума, но има и такива, които никога не са попадали в критични инциденти, нито са пускали полиграф, нито са разпитвали заподозрян. И как очаквате да ги обучат? Да ги обучат от книжки. В МВР трябва да бъде поставен акцентът върху практическото обучение.“ Това каза пред bTV Radio криминалният психолог Росен Йорданов, във връзка с обучението на полицаите как да реагират в опасни ситуации и плановете за купуването на бодикамери и тейзъри, с които да бъдат оборудвани. Въпросите за обучението и техниката бяха поставени във връзка със случая с Явор във Варна.

„Важно е да има подготовка, но каквато и подготовка човек да има, винаги има специфика на ситуацията. Аз разбирам, че обществото обича да разглежда такива казуси много стерилно. Изведнъж се появяват много експерти, разбирачи, но всъщност малцина от тези хора са попадали в подобни ситуации и имат представа какви ще бъдат техните реакции. Тази ситуация веднага беше обърната върху МВР, но тя поставя 2 фундаментални въпроса. МВР трябва да са наясно, служители, хората, които работят там, че времето на оправданията, свързани с лошите условия, с ниските заплати, които даваха шанс на хора, които не са за тази работа или хора, които са влезли в системата с идеята да получат пенсия, че това време приключи. Тези хора трябва да са наясно, че тяхната основна функция е да взаимодействат с гражданите. Да го правят като хора, които предоставят услугата сигурност, спокойствие и закрила. Казвам го генерално, нямам предвид конкретния случай. И това да е сигнал към всички служители, които са решили да подходят някой ден в някаква ситуация формално, неглижиращо или по друг неприемлив начин към гражданите. Второ – никой не може да спаси хората от собствената им простотия и безотговорност. Хубаво е да се протестира и да се търсят виновни, но първо хората трябва да потърсят вината в себе си.“, посочи още Росен Йорданов.

