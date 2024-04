С 2 бюлетини с преференции ще се гласува на вота 2 в 1 – за Народни представители и за членове на Европейския парламент. А секционните комисии ще имат 2 избирателни списъка, заради изискването за уседналост за евроизборите. Това обясни заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в ефира на bTV Radio.

“Точно за да не се затрудняват секционните избирателни комисии, ЦИК обсъди и решихме да бъдат 2 избирателните списъка и смятаме, че няма да бъдат затруднени секционните комисии от това обстоятелство, тъй като в единия избирателен списък ще бъдат вписани българските граждани, които отговарят на изискванията за уседналост за изборите за Европейски парламент, а това изискване е, че към дата 9 март 2024 година тези български граждани следва да имат регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на България, или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава-членка на Европейския съюз. Освен това в тези избори имат право да гласуват и чужди граждани, които са граждани на държави-членки на ЕС, но имат разрешено продължително или постоянно пребиваване в България, живеят в България и подадат заявление да бъдат включени в избирателните списъци. Така че, за да бъде по-лесно на секционните избирателни комисии и на самите избиратели, ще бъдат два отделни, като списъкът за избори за членове на ЕП ще съдържа и част втора – за чужди граждани. От гледна точка на избирателите, освен това изискване, на което трябва да отговарят към 9-ти март, съветваме ги още от сега да проверят дали притежават избирателни права за изборите за членове на ЕП, тъй като според нас има български граждани, които са живели извън страната, прибрали са се преди известно време в страната, но не са отишли да променят адресната си регистрация по настоящ адрес и съвсем е възможно и реално все още адресът им да се води в чужбина. И ако това е в държава извън ЕС, те няма да могат да гласуват.”, обясни Росица Матева.

„Ще се гласува с 2 бюлетини, такова е изискването в Изборния кодекс, като на гърба на двете бюлетини, когато имаме избори 2 в 1, цветът на защитата на двете бюлетини трябва да е различен, тоест отзад бюлетините, защитата, която се предвижда, трябва да бъде в различен цвят. Действително за първи път ще се гласува за избори 2 в 1, в които и в двата вида избори гласуваме с преференции. И тук е много важно избирателите да им обръщаме внимание до изборите, че най-напред трябва да гласуват в квадратчето от ляво, в което са посочени номерата на партии, коалиции или ако желаят за независими кандидати и в единия или в другия вид избор. И едва когато гласуват за партия или коалиция в квадратчето, тогава ако желаят да отбележат преференция в кръгчетата, които са от дясната страна на бюлетината. В противен случай, гласувайки само в кръгчето за кандидата, който предпочитат, и който евентуално е направил такава предизборна кампания, че е запомнен неговият номер в бюлетината, тази бюлетина носи недействителен глас, и това е причината за многото недействителни гласове в изборите за общински съветници. Това ще бъде разяснявано от ЦИК до самите избори и предмет на широка разяснителна кампания.“, каза още Росица Матева.

Стана ясно също, че заради делото за местния вот в София и експертизата на машинното гласуване, от Административния съд не са върнати на ЦИК флаш паметите. Според Матева, това няма да попречи на изборите.

„Действително по искане на съда, ние сме изпратили и предоставили в съда повече от 3100 флаш памети, които са използвани за изборите за кмет на община на втори тур в София и бяхме помолили да бъдат върнати до 11 март на ЦИК, тъй като след всеки проведен избор ЦИК извлича данните с резултатите от гласуването, и подготвя флаш паметите за следващото гласуване. И знаейки, че ще има избори за ЕП през юни, затова поискахме да бъдат върнати. След като не беше изпълнено това и останалите флаш памети са с извлечени данни и подготвени, поискахме отново да бъдат върнати, надяваме се – днес отново сме изпратили писмо на съда и основанието на ЦИК да иска връщането на флаш паметите преди приключването на делото, което би трябвало да приключи съгласно Изборния кодекс в двумесечен срок от изборите, та преди приключването на делото искаме връщането на флаш паметите, защото с измененията на Изборния кодекс от декември 2022г., резултатите от изборите не се носят от флаш паметите, а се установяват от секционната избирателна комисия с преброяване на отпечатаните от машината бюлетини. И по тази причина смятаме, че искането за връщане на флаш паметите няма да попречи за установяване на действителността на резултатите за кмет на Столична община.“, каза още Росица Матева.

Цялото интервю с говорителя и заместник-председател на ЦИК Росица Матева пред водещата Надежда Василева за организацията на изборите, обществената поръчка за машинното гласуване и какво трябва да знаят гласоподавателите, можете да чуете на звуковия файл.