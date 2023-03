Утре Централната избирателна комисия ще излезе с решение как ще се отчитат гласовете от машините и от хартиения вот и как ще изглеждат протоколите. Това каза в интервю за bTV Radio говорителят и заместник-председател на ЦИК Росица Матева. Преди дни Административният съд отмени решението на ЦИК за общо броене на гласовете от хартиените бюлетини и от машините.

„Съдът ясно казва в решението си как трябва да се отчитат гласовете и ни връща преписката със задължителни указания, но ЦИК утре ще обсъжда въпроса как ще изглеждат протоколите и ще се вземе съответното решение как ще се отчитат гласовете от машинното и хартиеното гласуване и как ще приложи ЦИК съдебното решение“, посочи говорителят на ЦИК Росица Матева.

Именно това решение на ЦИК предизвика напрежение в комисията и доведе до оттеглянето на Цветозар Томов като говорител. Матева определи като лично решението на Томов.

„В работата на ЦИК в едни или други моменти се изказват различни становища, ние сме 15 членове на комисията, нормално е да имаме различни мнения по отделни въпроси, но в крайна сметка важни са решенията на ЦИК, които тя взема с необходимото мнозинство. Не мисля, че сега е по-изострена ситуацията. Аз бях член на ЦИК и в периода 2014-2019-та. И тогава имаше ситуации, в които и тонът беше малко по-изострен и по-висок, но в крайна сметка органът е за това да взема решения ,да организира изборите. Не мисля, че сега ситуацията е по-различна. Предизвикателства винаги има, но ЦИК е намирала начин да отговори на тях и да вземе съответните решения“, допълни Росица Матева.

Предстои ЦИК да приеме методическите указания към секционните комисии, в които ще бъдат посочени всички действия как ще се извършва видеонаблюдението.

„Очакваме информация от Министерството на електронното управление, което е определено от МС да осигури видеонаблюдението какви ще бъдат устройствата, с които ще се извършва това видеонаблюдение, за да можем и да укажем на секционните избирателни комисии и на председателите, които сме определили да включват и изключват устройствата, как да действат с тези устройства. Изискването в условията и реда, които сме определили е тези устройства ,които ще използваме за видеонаблюдение да са с такава резолюция, че да се вижда начинът на гласуване както върху хартиените бюлетини, така и върху бюлетините от машинно гласуване, които по размер са доста по-малки от хартиените. Изискването на Изборния кодекс е да се изваждат една по една от избирателните кутии. Трябва да се чува и звук, но подробности как точно ще се процедира и как ще се показват тези бюлетини, за да се вижда как е гласувано, ще бъдат описани в методическите указания. И там ще бъде описано много подробно и ясно какво трябва да направят членовете на секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден, след като се отстранят всички неизползвани бюлетини, всички материали от масата, от която ще се брои и тогава вече трябва да се включи устройството за видеонаблюдение и да започне преброяването. Но етапите и стъпките на това преброяване и на попълване на секционния протокол и подписването му, и чак тогава ще се изключва устройството за видеонаблюдение, ще опишем подробно, след като получим информация какви ще бъдат тези устройства, как ще се разположат в секционната комисия, как ще се включват. Преди това все още не можем да опишем тези стъпки“, каза още Росица Матева.

На въпрос как ще бъде гарантирано, че камерите няма да бъдат включени, докато трае гласуването, говорителят на ЦИК обясни: „Това ще бъде гарантирано от действията на секционната комисия и на председателя. Тези устройства, които се използват за видеонаблюдение ще бъдат включени от председателя след приключване на изборния ден, обявяване на края му, и както казах – непосредствено преди преброяване на гласовете чрез изваждане на бюлетините от кутиите“.

По отношение на кодовете за машините текат преговори с изпълнителя на дейностите по машинното гласуване. След приключването на преговорите ще се определи изпълнител, ще се подпише договор и ще започне работата по модифициране на софтуера, каза още Росица Матева.

