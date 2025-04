„В самите въпроси ние виждаме една тревога и от едната, и от другата страна – и от страна на държавната администрация, от страна на кметовете на общините, на местните туристически организации и бизнеса, защото това, което се случва, за всички е ясно, че може да бъде повече и това е в основата на разговорите. Когато става дума за повече полети, те от една страна зависят от летищния оператор, колко самото летище като пропускателна възможност и организация на приемане на полети е стабилно и в какъв обем, съответно разбира се, че всяка дестинация зависи от това – колкото повече полети, толкова повече туристи, и съответно когато има повече туристи, инфраструктурата трябва да отговаря на капацитета на тези туристи, за да има достатъчна пропускливост и да могат те да се придвижат. Наблюдаваме различни идеи, различни интереси, летищният оператор на летищата във Варна и Бургас извършва ремонти, тези ремонти са необходими и смятам, че обществото трябва да разбере и да бъде в съгласие с тези инвестиции, защото те са за добро, да се подобри състоянието на пистите, пропускателната способност и най-малко може да бъде обвиняван който и да е в тази ситуация, че иска да попречи на туристите, защото не е вярно. Иска да направи нещо по-добро за туристите. Същото се отнася и за самите общини, в много от общините сега извън активния сезон се извършват различни дейности, свързани с поправка на пътна инфраструктура, ВиК цикли, те ще бъдат прекратени ремонтите в началото на туристическия сезон, за да може лятото да бъде спокойно. Имаме намаляване на пристиганията на летище Варна с близо 250 000 пътника миналата година и на летище Бургас от порядъка на 35 000, това го обсъждат както асоциациите, свързани със самите полети, така и хората от частния бизнес, които са сключили договори с туроператори и съответно се питат какво се получава, този въпрос си задава и Министерството на туризма, и общините, и какво да се направи, за да има повече туристи. Министерството на туризма организира крупни мероприятия в Централна Европа и Великобритания, които са свързани с привличане на повече немски, полски туристи, от Централна Европа и Великобритания, имаме подписани договори с нови туроператори или туроператори, които значително увеличават обема си, от Германия и от Великобритания, имаме подписани договори и заплатени предварително програми за пристигане през юни на продавачи на туристически услуги от агентурите на тези страни, които като се запознаят с българския туристически продукт, ще могат да го предлагат по-добре на своите клиенти. Имаме около 56 изложения, на които участваме пряко или косвено и в чужбина. Много активно се работи, включително и в социалните мрежи за рекламиране на туристическия продукт. Новото е активността на кметовете да инвестират част от средствата от туристическата такса по линия на хотелиерите в подпомагане на повече полети към България, което включва площадки за самолет на някои нискотарифни авиокомпании, и ние ще имаме поне 2 самолета, които ще бъдат базирани в България .Общините и миналата година участваха активно в програми за привличане на туристи, но факт е, че имахме спад миналата година на двете морски летища.“ Това каза пред bTV Radio проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма, по повод въпросите на туристическия бранш защо няма повече полети на летищата във Варна и Бургас и думите на министъра на туризма, че ръстът на пътуващите и свързаността на региона остават незадоволителни.

За очакванията от новия туристически сезон, къде пътуват българите, какви ще бъдат цените и ще има ли достатъчно кадри за хотелите – целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.