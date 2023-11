“Този зимен сезон очакваме около 1 милион и 700 хиляди чуждестранни туристи да влязат в страната и над 3 милиона българи да пътуват в страната” Това каза в ефира на bTV Radio директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. “Независимо от събитията в Израел, очакваме туристи и от там. Ние имаме сериозно забавяне по отношение на заплащането. От Министерство на финансите казват, че не може да има пари под масата - всичко трябва да е осветено, което е голям пропуск не само за туристическия бизнес. Ако сега отидете в Гърция или в Кипър и се качите на някой круизен кораб ви обслужват българи. Тоест българи има, работят прекрасно, но не са съгласни при тези условия. Проблемът е в общата конюнктура”, допълни той.

