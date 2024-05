“България отговаря на 3 от 4-те макроикономически критерии за влизане в Еврозоната”. Това каза в ефира на bTV Radio финансиста Румен Гълъбинов. “Единствено остава за инфлацията, като моята прогноза е, че към средата на тази година, когато обобщим полугодието в началото на юли, когато имаме вече и юнската инфлация, България ще е много близко до изпълнение на този критерий. Дори и да има отклонение, то ще е пренебрежимо малко. До края на тази година ние със сигурност ще слезем дори по-ниско, отколкото е критерия за инфлация”, допълни той.

Цялото интервю с Румен Гълъбинов може да чуете в прикачения звуков файл.