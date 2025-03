„Населението в България се консолидира все повече около това да бъдем все по-тясно свързани с Европейския съюз“. Това каза в ефира на bTV Radio финансистът Румен Гълъбинов. „Да сме в ядрото на евроинтеграцията, каквото се явява и Еврозоната. Вече можем да отчетем и нашия успех, че влязохме в Шенген. Едно последващо обединение в самата Европа със сигурност увеличава шансовете на всички в ЕС да живеят по-добре“ Цялото интервю с Румен Гълъбинов може да чуете в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.