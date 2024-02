БСП отново потвърдиха искането си за оставката на военния министър Тодор Тагарев, след като днес смяната му беше поискана от ГЕРБ и ДПС, а действията му бяха защитени от Кирил Петков от ПП-ДБ.

„Аргументите на колегите от ГЕРБ и ДПС повтарят категоричната позиция на БСП, още от времето, когато за първи път името Тагарев излезе като вариант за министър на отбраната, когато за премиер беше избран г-н Кирил Петков. Тогава си спомням, че на разговори на Позитано, където беше дошъл г-н Кирил Петков и Асен Василев, бяхме категорични, че в никакъв случай БСП няма да допусне избора на Тагарев като военен министър, тъй като той е крайно десен, небалансиран, той е ангажиран с определена кауза, която не работи в полза на България. И сега министърът на отбраната Тодор Тагарев не е свършил нищо в България. Ние имаме една армия, която е недокомплектована с почти 25-30% и офицерски състав, и редови войници, една армия, която и сега – то не е и тайна, но да издавам колко танка са работещи в България, нищо ново не е взето в армията като въоръжение, самолетите ще ги чакаме до 3050-та година сигурно F-16, г-н Тагарев не си е свършил работата, трябваше от българска страна да се доукрепи летището да може да посрещне новите F-16, когато и ако са готови, така че той нищо не е свършил в България.“ Това заяви в ефира на bTV Radio депутата от ПГ на БПС за България проф. Румен Гечев.

По повод споровете сред партньорите във властта за разпределението на постовете при ротацията, проф. Гечев коментира:

„Позицията на БСП е, че ние искаме избори 2 в 1, тъй като тази сглобка, или някои основателно я наричат организирана престъпна група, колкото по-дълго стои на власт, толкова по-зле за страната ни. Вижте каква трагедия е, каква отвратителна ситуация е в съдебната система на България, след техните лъжи и измислици как ще променят Конституцията, как променяли съдебната система, виждаме безотговорност и корупция, която е прояла цялата ни съдебна система, нищо не става в българската икономика, българската енергетика се намира в тежко състояние. Помните ли представители на същите хора, десницата, как сме нямали нужда от нови мощности в Белене, как имаме прекалено голямо количество производство на електроенергия, а сега всяка сутрин се обявява 1000 мегавата внос на електроенергия, България стана нетен вносител поради предателството и слугинажа на тези хора и този дефицит на енергия в България ще расте, а една страна, която няма достатъчно енергия, няма национална сигурност, няма и как да има ефективна икономика. Така че тези хора най-добре е да си ходят по най-бързия начин, но очевидно няма да сдадат така лесно властта, поне на мен ми се струва, че те ще намерят някакъв компромис, тъй като те искат да останат на власт, за да продължат с корупционните си практики. Борбата е кой да оглави регулаторите сега, кой да яхне държавните компании, в това число в енергетиката и кой да краде повече от другия, тъй като от тези две страни в сглобката да сте чули какво ще прави България следващите 5-10 години в икономиката си, как ще укрепим и възстановим българската енергетика, как ще продължим преструктурирането на пенсионната система на България, с какви конкретни стъпки ще задържим младите хора?“

