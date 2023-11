“/Не/коалицията работи трудно, скърца и го казвам не за първи път. Големите неща, които ни обединяват - наистина ни обединяват и там нямаме спорове” Това каза в ефира на bTV Radio председателят на СДС Румен Христов. “Но за оперативното управление на държавата, различията ни са много големи. Истината е, че нито нашите избиратели харесват коалицията, предполагам че и избирателите на ПП-ДБ също не харесват тази коалиция. Разбира се, че и ние и те си браним периметъра на избирателите. Трябва да има някакъв механизъм, някакъв протокол, за да бъдат изяснени нещата как например влизат законопроектите. Най-малкото ръководствата да ги обсъдят с парламентарните групи, а не влизайки в заседание да разбираме, че гласуваме за закон, за който научаваме един час преди това”, допълни той.

Цялото интервю с Румен Христов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.