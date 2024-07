“Предложението на ПП-ДБ не е решение на политическата криза” Това каза в ефира на bTV Radio заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС и председател на СДС Румен Христов. “Трудно ще бъде сформирано мнозинство, което да избере правителство. Независимо, че единствените, които сме заявили категорично, че няма да подкрепим втори или третия мандат, без значение в кого ще бъдат те, сме ГЕРБ-СДС. Ние имаме само 68 народни представители. Тоест има едни 172-ма души в този парламент, които могат да излъчат правителство и да съберат мнозинство. Но като гледам изявленията на другите формации, вероятно това няма да се случи”, допълни той.

Цялото интервю с Румен Христов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.